  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах

Полякова о пережитых домогательствах: И сейчас у меня еще есть парочка историй Фото: polyakovamusic / Instagram

"Меня трогал какой-то мужчина в троллейбусе – я очень хорошо это помню, и в школе это было. Это было и в университете, и на работе", – заявила певица.

Она уточнила, что молчала о домогательствах на работе 18 лет.

"И сейчас у меня еще есть парочка историй. Меня не заткнешь, я это так не оставлю", – предупредила Полякова.

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Видео: ЖВЛ / YouTube