Бульвар Шоубиз
 
03 мая, 2022
 
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"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции

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Федишин: Я не трогала первой Ани Лорак
Федишин: Я не трогала первой Ани Лорак
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин в интервью изданию "Сегодня" 2 мая заявила, что для нее больше не существует строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак.

Федишин призналась, что ее предыдущие высказывания об этой певице имели последствия.

"Я не трогала первой Ани Лорак, меня просто спросили о ней журналисты. Сейчас вообще нет смысла что-то о ней говорить, потому что Ани Лорак уже давно себя дискредитировала. Все уже знают, кто она такая. Я не ожидала, что на следующий день набегут ее фанаты, но мне все равно сейчас – всех заблокировала и удалила", – сказала Федишин.

Она подчеркнула, что, как и многие украинцы, не ждет в Украине ни Ани Лорак, ни других звезд, замалчивающих войну в Украине.

"Те люди, которые промолчали в такое тяжелое время, когда столько убитых людей, детей, украинцы в таком ужасе, – эти люди не имеют будущего в Украине как публичные личности. Они имели возможность, но промолчали… Я не уважаю их творчество, не хочу слышать их песни, для меня они – пустое место", – заявила Федишин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Федишин заявила, что строящая карьеру в стране-агрессоре РФ украинская певица Ани Лорак пытается усидеть на двух стульях, игнорируя нападение России на Украину.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

Теги: Россия, Украина, фанаты, война, Ани Лорак, страна-агрессор, война России против Украины, украинец, певица, Ирина Федишин
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