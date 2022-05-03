"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции

Федишин призналась, что ее предыдущие высказывания об этой певице имели последствия.

"Я не трогала первой Ани Лорак, меня просто спросили о ней журналисты. Сейчас вообще нет смысла что-то о ней говорить, потому что Ани Лорак уже давно себя дискредитировала. Все уже знают, кто она такая. Я не ожидала, что на следующий день набегут ее фанаты, но мне все равно сейчас – всех заблокировала и удалила", – сказала Федишин.

Она подчеркнула, что, как и многие украинцы, не ждет в Украине ни Ани Лорак, ни других звезд, замалчивающих войну в Украине.

"Те люди, которые промолчали в такое тяжелое время, когда столько убитых людей, детей, украинцы в таком ужасе, – эти люди не имеют будущего в Украине как публичные личности. Они имели возможность, но промолчали… Я не уважаю их творчество, не хочу слышать их песни, для меня они – пустое место", – заявила Федишин.

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