"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции

Федишин призналась, что ее предыдущие высказывания об этой певице имели последствия.
"Я не трогала первой Ани Лорак, меня просто спросили о ней журналисты. Сейчас вообще нет смысла что-то о ней говорить, потому что Ани Лорак уже давно себя дискредитировала. Все уже знают, кто она такая. Я не ожидала, что на следующий день набегут ее фанаты, но мне все равно сейчас – всех заблокировала и удалила", – сказала Федишин.
Она подчеркнула, что, как и многие украинцы, не ждет в Украине ни Ани Лорак, ни других звезд, замалчивающих войну в Украине.
"Те люди, которые промолчали в такое тяжелое время, когда столько убитых людей, детей, украинцы в таком ужасе, – эти люди не имеют будущего в Украине как публичные личности. Они имели возможность, но промолчали… Я не уважаю их творчество, не хочу слышать их песни, для меня они – пустое место", – заявила Федишин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Федишин заявила, что строящая карьеру в стране-агрессоре РФ украинская певица Ани Лорак пытается усидеть на двух стульях, игнорируя нападение России на Украину.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также не указала, что страна-агрессор РФ напала на Украину.