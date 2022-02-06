"Я сама стала жертвой ее бесстыдства". Волочкова встала на сторону Шнурова в конфликте, связанном с песней про Собчак

Анастасия Волочкова: Привет Сергею Шнурову за то, что он не остался безразличным в такой ситуации Фото: volochkova_art / Instagram, leningrad_shnurov / Instagram

"Я могу согласиться со словами Сергея Шнурова о Ксении Собчак. Я должна сказать, что и сама стала жертвой ее бесстыдства и просто полнейшей бестактности, невежества, пустив ее на порог своего дома и увидев потом все то, что она сотворила и какую подставу устроила, порывшись в моем нижнем белье", – рассказала балерина в кадре.

Также Волочкова подчеркнула, что Собчак давно "делает себе имя" и "хайпует" на скандалах, связанных с известными публичными личностями, которые создавали свое имя годами тяжелого ежедневного труда.

"Привет Сергею Шнурову за то, что он не остался безразличным в такой ситуации", – добавила Волочкова в ролике.

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