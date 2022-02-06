Бульвар Шоубиз
 
06 февраля, 2022
 
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"Я сама стала жертвой ее бесстыдства". Волочкова встала на сторону Шнурова в конфликте, связанном с песней про Собчак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анастасия Волочкова: Привет Сергею Шнурову за то, что он не остался безразличным в такой ситуации
Анастасия Волочкова: Привет Сергею Шнурову за то, что он не остался безразличным в такой ситуации
Фото: volochkova_art / Instagram, leningrad_shnurov / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 6 февраля опубликовала ролик, в котором записала комментарий к посту российского музыканта, экс-лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в котором он объяснил, почему решил посвятить свою новую скандальную песню в исполнении продюсируемой им певицы Зои российской журналистке Ксении Собчак.

"Я могу согласиться со словами Сергея Шнурова о Ксении Собчак. Я должна сказать, что и сама стала жертвой ее бесстыдства и просто полнейшей бестактности, невежества, пустив ее на порог своего дома и увидев потом все то, что она сотворила и какую подставу устроила, порывшись в моем нижнем белье", – рассказала балерина в кадре.

Также Волочкова подчеркнула, что Собчак давно "делает себе имя" и "хайпует" на скандалах, связанных с известными публичными личностями, которые создавали свое имя годами тяжелого ежедневного труда.

"Привет Сергею Шнурову за то, что он не остался безразличным в такой ситуации", – добавила Волочкова в ролике.

Контекст:

1 февраля на YouTube-канале Leningrad Shnurov состоялась премьера песни "Шмарафон" в исполнении певицы Зои, которая является новым проектом Шнурова. В композиции есть такие строчки: "И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган". Вероятно, автор текста Шнуров имел в виду российского политика Сергея Капкова, с которым у Собчак в 2010 году был роман, и ее бывшего мужа Виторгана, в браке с которым она родила сына Платона.

Собчак, реагируя на песню, назвала Шнурова "шнуровкой на чужих ботинках", а Виторган призвал "стареть достойно". Нынешний муж Собчак, российский режиссер Константин Богомолов заявил, что Шнуров "превращается в обезьяну".

4 февраля Шнуров рассказал, почему решил посвятить свою новую скандальную песню в исполнении продюсируемой им певицы Зои российской журналистке Ксении Собчак.

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

Теги: Ксения Собчак, Ленинград, Анастасия Волочкова, Сергей Шнуров, конфликт, балерина, ролик
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