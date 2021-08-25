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25 августа, 2021
 
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"Я сейчас позвоню мэрихе, она даст тебе". Увлекающаяся тайским боксом Верещук рассказала, когда ей приходилось применять силу

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В 2010 2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской
В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире "Українського радіо" рассказала, что два раза в неделю любит "выпускать пар" на тренировках по тайскому боксу. Запись эфира опубликована на странице нардепа в Facebook 24 августа.

"Меня часто спрашивают, приходились ли мне испытывать на себе проявления сексизма? Я всегда говорю: "Наверное, нет, потому что благодаря моему характеру отступали даже те, кто сильно хотел проявить свое предвзятое отношение ко мне, – я могла дать отпор и делала это в молодости", – рассказала нардеп.

По словам Верещук, во время учебы в военном институте она занималась единоборствами и рукопашным боем, а сейчас посещает тренировки по муай тай – тайскому боксу.

"Это такой изнурительный вид спорта. Я любитель, не профессионально занимаюсь, но два раза в неделю я иду в октагон, надеваю перчатки и с тренером, так сказать, выпускаю пар. Это мне очень нравится", – призналась Верещук.

Отвечая на вопрос, приходилось ли ей применять силу, чтобы защитить других женщин, нардеп ответила утвердительно.

"Когда была городским головой [Рава-Русской], было разное. Женщины, которые не могли справиться с поднимавшими на них руку мужьями, пугали мной. Говорили: "Я сейчас позвоню мэрихе, она придет, даст тебе". Меня называли мэриха или головиха", – рассказала Верещук.

Она призналась, что пыталась помочь по мере возможности женщинам и детям, которые страдали от домашнего насилия.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/228819895699219/

Контекст:

Верещук родилась в 1979 году в Раве-Русской Жолковского района Львовской области. Училась в военном институте при Национальном университете "Львовская политехника", на юридическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в Национальной академии государственного управления при президенте Украины. После окончания военного института пять лет служила в Вооруженных силах Украины.

В 2010–2015 годах Верещук занимала пост мэра Равы-Русской. В 2019 году стала народным депутатом Украины.

20 сентября 2020 года нардеп была утверждена как кандидат на пост мэра Киева. На выборах, которые состоялись 25 октября, она заняла пятое место

Верещук замужем за возглавлявшим львовское спецподразделение "Альфа" Михаилом Кухаренко. От предыдущих отношений у него есть трое взрослых сыновей. Об этом политик рассказывала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

У Верещук от предыдущих отношений есть сын Олег (2004). Он – студент-первокурсник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

Теги: бокс, спорт, народные депутаты, Ирина Верещук
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