"Я сейчас позвоню мэрихе, она даст тебе". Увлекающаяся тайским боксом Верещук рассказала, когда ей приходилось применять силу

"Меня часто спрашивают, приходились ли мне испытывать на себе проявления сексизма? Я всегда говорю: "Наверное, нет, потому что благодаря моему характеру отступали даже те, кто сильно хотел проявить свое предвзятое отношение ко мне, – я могла дать отпор и делала это в молодости", – рассказала нардеп.

По словам Верещук, во время учебы в военном институте она занималась единоборствами и рукопашным боем, а сейчас посещает тренировки по муай тай – тайскому боксу.

"Это такой изнурительный вид спорта. Я любитель, не профессионально занимаюсь, но два раза в неделю я иду в октагон, надеваю перчатки и с тренером, так сказать, выпускаю пар. Это мне очень нравится", – призналась Верещук.

Отвечая на вопрос, приходилось ли ей применять силу, чтобы защитить других женщин, нардеп ответила утвердительно.

"Когда была городским головой [Рава-Русской], было разное. Женщины, которые не могли справиться с поднимавшими на них руку мужьями, пугали мной. Говорили: "Я сейчас позвоню мэрихе, она придет, даст тебе". Меня называли мэриха или головиха", – рассказала Верещук.

Она призналась, что пыталась помочь по мере возможности женщинам и детям, которые страдали от домашнего насилия.