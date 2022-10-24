"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин

Егорова сняла селфи, на котором запечатлела себя на сцене. Также она показала двоих мужчин – своих музыкантов.

"Работа в процессе! Я так взволнована. Благотворительный гала-ужин Präsidentcup 2022", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_klitschko_official)