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24 октября, 2022
 
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"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин

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Егорова: Работа в процессе!
Егорова: Работа в процессе! 
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель Наталья Егорова, бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко 22 октября на своей странице в Instagram разместила видео, снятое на репетиции.

Егорова сняла селфи, на котором запечатлела себя на сцене. Также она показала двоих мужчин – своих музыкантов.

"Работа в процессе! Я так взволнована. Благотворительный гала-ужин Präsidentcup 2022", – написала она.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, музыка, Наталья Кличко, селфи, модель, мужчины, жена, Наталья Егорова
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