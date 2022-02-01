Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2022
 
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"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама". alyona alyona рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик

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alyona alyona: С самого рождения я много болела
alyona alyona: С самого рождения я много болела
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona призналась, что в детстве была болезненным ребенком и часто пила антибиотики. Об этом она написала 1 февраля в Instagram.

"С самого рождения я много болела. Болела тяжело и приходилось принимать антибиотики. С возрастом количество болезней сократилось, но представление о том, что надо принимать антибиотики, если тяжело болеешь, осталось", – призналась певица.

По словам артистки, она часто безрецептурно покупала и пила антибиотики.

"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама. Бывало так: если чувствую, что болезнь обострилась, я пью антибиотики", – отметила она.

По словам alyona alyona, однажды во время отдыха в Испании она заболела, но не смогла купить антибиотик без рецепта, и лечилась "пшикалокой на травах", которую ей предложили в аптеке. Артистка отметила, что была удивлена, когда это ей помогло. 

"Я задумалась, сколько вообще антибиотиков я принимаю и можно ли это делать без рецепта", – подытожила она.

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в поселке городского типа Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

В мае 2021 года певица стала "Лучшей исполнительницей" по версии украинской музыкальной премии YUNA.

В Украине продажа антибиотиков в аптеках с 1 апреля будет происходить только по электронному рецепту. Об этом на брифинге 27 января сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Теги: аптеки, антибиотики, певица, alyona alyona, здравоохранение, рецепт
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