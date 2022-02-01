"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама". alyona alyona рассказала, как на отдыхе в Испании не смогла купить антибиотик

alyona alyona: С самого рождения я много болела Фото: alyona.alyona.official / Instagram

"С самого рождения я много болела. Болела тяжело и приходилось принимать антибиотики. С возрастом количество болезней сократилось, но представление о том, что надо принимать антибиотики, если тяжело болеешь, осталось", – призналась певица.

По словам артистки, она часто безрецептурно покупала и пила антибиотики.

"Я все меньше хожу к врачам и все больше лечу себя сама. Бывало так: если чувствую, что болезнь обострилась, я пью антибиотики", – отметила она.

По словам alyona alyona, однажды во время отдыха в Испании она заболела, но не смогла купить антибиотик без рецепта, и лечилась "пшикалокой на травах", которую ей предложили в аптеке. Артистка отметила, что была удивлена, когда это ей помогло.

"Я задумалась, сколько вообще антибиотиков я принимаю и можно ли это делать без рецепта", – подытожила она.

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