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05 марта, 2020
 
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Йовович поздравила мужа с днем рождения

Голливудская актриса Милла Йовович обнародовала в микроблоге поздравление с днем рождения, адресованное ее супругу, режиссеру Полу Андерсону.

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Йовович: Мой удивительный муж, моя жизнь, моя любовь, большой и могущественный папа!
Йовович: Мой удивительный муж, моя жизнь, моя любовь, большой и могущественный папа! 
Фото: millajovovich / Instagram

44-летняя голливудская актриса Милла Йовович на своей странице в Instagram разместила снимок мужа, британского режиссера Пола Андерсона по случаю его 55-летия.

"С днем рождения этого невероятного человека! Мой удивительный муж, моя жизнь, моя любовь, большой и могущественный папа! Все твои дети обожают тебя, большие и маленькие!" – написала она 4 марта.

Милла Йовович замужем за Полом Андерсоном. У пары трое дочерей: Ошун (2020), Дашиэл (2015) и Эва Габо (2007). О том, что Йовович стала мамой в третий раз, сообщила ее старшая дочь Эва.

В августе 2019 года Йовович, говоря о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.

Теги: Милла Йовович, Пол Андерсон
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