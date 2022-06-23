"Юные пилотки празднуют "день пианерии". Мозговая показала, как в РФ выглядит застолье пенсионерок

Мозговая: Наша любимая рубрика "в ...банарии без изменений" Фото: mozgova0902 / Instagram

"И наша любимая рубрика "в ...банарии без изменений". Юные пилотки празднуют "день пианерии", – написала она.

За столом запечатлены три женщины пенсионного возраста в красных пилотках, с пионерскими галстуками на шеях и с бокалами в руках.

Фото: Олена Мозгова / Facebook

"Старые похотливые гиены", – прокомментировала подписчица Наталья Фрейлих.

"Что-то тяжелое принимают. Даже маразм не перекрыл пионерский понос", – отметил Александр Мороз.

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