"Юные пилотки празднуют "день пианерии". Мозговая показала, как в РФ выглядит застолье пенсионерок

"И наша любимая рубрика "в ...банарии без изменений". Юные пилотки празднуют "день пианерии", – написала она.
За столом запечатлены три женщины пенсионного возраста в красных пилотках, с пионерскими галстуками на шеях и с бокалами в руках.
"Старые похотливые гиены", – прокомментировала подписчица Наталья Фрейлих.
"Что-то тяжелое принимают. Даже маразм не перекрыл пионерский понос", – отметил Александр Мороз.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она занимается волонтерской деятельностью, готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.
David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.