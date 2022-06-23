"Как кубок Стэнли". Бедняков предложил оккупантам провезти покойного Ленина по городам

"В Мариуполе оккупанты проспект Мира изменили на проспект Ленина. Символично... Мир не нужен. У меня еще предложение. Может, Ленина еще и по городам провезти? Как кубок Стэнли, например", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бедняков родился в Мариуполе Донецкой области.

13 марта он сообщил, что в осажденном российскими оккупантами городе остаются его близкие и друзья. 22 марта ведущий рассказал, что его сестре удалось выйти на связь, а 4 апреля его мать и сестра смогли выбраться из оккупированного города. Спустя два дня после этого его матери не стало.

Бедняков с первых дней войны пишет о российской агрессии против Украины на своей странице в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков.