За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн

По состоянию на 9 апреля 2022 года количество фолловеров Зеленского составило 16,7 млн.
Год назад, 9 апреля 2021 года их число составляло 9,3 млн. Таким образом, ровно за год на страницу украинского президента подписалось 7,4 млн фолловеров.
Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%. Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года многие украинские и зарубежные экс-коллеги Зеленского отметили его мужество и патриотизм. В частности, американский актер Шон Пенн заявил, что после общения с украинским президентом понял, что Украина непременно победит.