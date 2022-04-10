За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн

По состоянию на 9 апреля 2022 года количество фолловеров Зеленского составило 16,7 млн.

Год назад, 9 апреля 2021 года их число составляло 9,3 млн. Таким образом, ровно за год на страницу украинского президента подписалось 7,4 млн фолловеров.

Контекст:

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%. Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года многие украинские и зарубежные экс-коллеги Зеленского отметили его мужество и патриотизм. В частности, американский актер Шон Пенн заявил, что после общения с украинским президентом понял, что Украина непременно победит.