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23 января, 2022
 
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"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы

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Котова: А вы уже взвешивались в этом году?
Котова: А вы уже взвешивались в этом году?
Фото: kottova / Instagram

Бывшая участница украинско-российской группы "ВИА Гра" Татьяна Котова 23 января разместила в Instagram фото, на котором была запечатлена в стрингах со спины и с нижнего ракурса.

Ее образ в кадре дополнили белые носки и розовая спортивная кофта.

"Так, я смотрю, всем тут слишком весело. А вы уже взвешивались в этом году?" – подписала она снимок.

36-летняя Котова скрыла счетчик лайков под своей публикацией.

"Попка у тебя идеальная", – прокомментировал stels_neo.

"Моя бомбита", – написал andrey_k1984.

"Задница – отпад", – отметил vityyla_55.

Контекст:

Татьяна Котова родилась 3 сентября 1985 года.

Она выступала в "ВИА Гре" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

После ухода из "ВИА Гры" Котова начала сольную карьеру.

Теги: ВИА Гра, Татьяна Котова, певица, стринги, ягодицы
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