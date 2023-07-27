"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности

О'Коннор разместила совместное фото со своим покойным сыном – 17-летним Шейном. 18 января 2022 года он совершил самоубийство. Спустя неделю после его гибели артистка пыталась покончить с собой.
"С тех пор живу, как неупокоенная ночная нежить. Он был любовью моей жизни, светильником моей души. Мы были двумя половинами одной души. Он был единственным человеком, который любил меня безусловно", – написала певица 17 июля.
* #lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023
Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N
О’Коннор скончалась 26 июля. Полиция не назвала причины смерти певицы, но отметила, что она не является подозрительной.
Шинейд О’Коннор родилась в 1966 году в пригороде Дублина (Ирландия). Ее родители развелись, когда Шинейд было восемь лет. Вскоре после развода родителей О’Коннор исключили из школы. После магазинной кражи Шинейд отправили учиться в приют. В 15 лет будущая певица бросила учебу ради музыки. Свое детство Шинейд называет "травматичным", а отношения с матерью – "сложными".
Мировую известность певице, выпустившей более 10 альбомов и 30 синглов, принес кавер на песню Принса Nothing Compares To You. О’Коннор ушла со сцены в 2003 году, объявив, что намерена посвятить себя изучению теологии.
В 2017 году певица опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, признавшись в том, что страдает биполярным расстройством и несколько лет думает о суициде. В 2018 году вокалистка приняла ислам и сменила имя. В начале 2020 года она заявила, что не исключает попытку суицида.
О’Коннор была замужем четыре раза. Родила четверых детей: дочь Ройсин Уотерс (1996) и три сына – Джейк Рейнолдс (1987), Иешуа Бонадио (2006) и Шейн (2004–2022).