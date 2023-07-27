"Неупокоенная ночная нежить". Каким было загадочное последнее послание О'Коннор. Подробности

О'Коннор разместила совместное фото со своим покойным сыном – 17-летним Шейном. 18 января 2022 года он совершил самоубийство. Спустя неделю после его гибели артистка пыталась покончить с собой.

"С тех пор живу, как неупокоенная ночная нежить. Он был любовью моей жизни, светильником моей души. Мы были двумя половинами одной души. Он был единственным человеком, который любил меня безусловно", – написала певица 17 июля.

* #lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023