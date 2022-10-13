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13 октября, 2022
 
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"Заманчивая молния по всей длине спины". 40-летняя Мейхер показала фигуру в облегающем платье

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Мейхер в апреле 2022 года исполнилось 40 лет
Мейхер в апреле 2022 года исполнилось 40 лет
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 13 октября на странице своего именного бренда одежды в Instagram продемонстрировала черное платье с вышитым белым орнаментом.

"С заманчивой молнией по всей длине спины", – отметила Мейхер в описании платья.

Певица продемонстрировала фигуру в облегающем платье, подчеркивающем бюст и бедра.

"Сногшибательная", – прокомментировал подписчик makssimiilian.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, фигура, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, грудь, одежда
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