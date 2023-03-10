  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры

Иваница сыграет роль отрицательно персонажа – бандита по прозвищу Хозяин.
По словам Иваницы, который сейчас защищает Украину на фронте, ему нравится играть роли негативных героев больше, чем "хороших ребят".
"Мне импонирует такие роли, потому что в них есть что играть. Злость, зависть, ненависть – это интересно передавать через роль", – рассказал он.
Третий сезон сериала снимался до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Участковый из ДВРЗ" – украинский ироничный детектив о работе двух полицейских в одном из районов Киева. Роли полицейских исполняют украинские актеры Вячеслав Довженко и Виталий Иванченко.
Актер Иваница в 2018 году покинул проект "Дизель Студио". Это случилось после гибели его коллеги Марины Поплавской. Иваница заявил, что не видит себя в этом шоу без нее.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Иваница пошел в тероборону Киева, позже принес присягу и теперь является солдатом Вооруженных сил Украины с позывным Диез.