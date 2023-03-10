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10 марта, 2023
 
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Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры

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Актер Иваница принес присягу и сейчас является солдатом Вооруженных сил Украины с позывным Диез
Актер Иваница принес присягу и сейчас является солдатом Вооруженных сил Украины с позывным Диез
Фото предоставлено пресс-службой ICTV2

14 марта в эфире украинского канала ICTV2 состоится премьера третьего сезона сериала "Участковый из ДВРЗ", одну из главных ролей в котором сыграл украинский актер, бывший участник "Дизель Шоу" Олег Иваница. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба телеканала.

Иваница сыграет роль отрицательно персонажа  бандита по прозвищу Хозяин.

По словам Иваницы, который сейчас защищает Украину на фронте, ему нравится играть роли негативных героев больше, чем "хороших ребят". 

"Мне импонирует такие роли, потому что в них есть что играть. Злость, зависть, ненависть – это интересно передавать через роль", – рассказал он. 

Третий сезон сериала снимался до полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

ВИДЕО
Видео: ICTV2 / YouTube
Контекст:

"Участковый из ДВРЗ" – украинский ироничный детектив о работе двух полицейских в одном из районов Киева. Роли полицейских исполняют украинские актеры Вячеслав Довженко и Виталий Иванченко.

Актер Иваница в 2018 году покинул проект "Дизель Студио". Это случилось после гибели его коллеги Марины Поплавской. Иваница заявил, что не видит себя в этом шоу без нее.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Иваница пошел в тероборону Киева, позже принес присягу и теперь является солдатом Вооруженных сил Украины с позывным Диез.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, актер, война России против Украины, полицейский, работа, Дизель Шоу, Вячеслав Довженко, Олег Иваница
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