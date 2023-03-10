  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры

Актер Иваница принес присягу и сейчас является солдатом Вооруженных сил Украины с позывным Диез Фото предоставлено пресс-службой ICTV2

Иваница сыграет роль отрицательно персонажа – бандита по прозвищу Хозяин.

По словам Иваницы, который сейчас защищает Украину на фронте, ему нравится играть роли негативных героев больше, чем "хороших ребят".

"Мне импонирует такие роли, потому что в них есть что играть. Злость, зависть, ненависть – это интересно передавать через роль", – рассказал он.

Третий сезон сериала снимался до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Видео: ICTV2 / YouTube