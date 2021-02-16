"Зайка, ты просто потрясающий". Maruv показала, что получила на 30-летие от мужа. Фото

Cтроящая карьеру в РФ украинская певица Maruv 15 февраля отпраздновала 30-летие. Супруг певицы устроил для нее вечеринку-сюрприз в стиле главного героя романов британской писательницы Джоан Роулинг Гарри Поттера.

Maruv: У меня самый классный в мире муж Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv на 30-летие получила в подарок от супруга Александра Корсуна автомобиль и мотоцикл. Об этом она рассказала 16 февраля в Instagram Stories.

"Мне муж организовал вечеринку-сюрприз в стиле [главного героя романов британской писательницы Джоан Роулинг] Гарри Поттера. У меня самый классный в мире муж – он подарил мне машинку. Теперь я буду учиться ездить на малыше", – поделилась певица.

Скриншот: maruvofficial / Instagram

"И еще мотоцикл. Зайка, ты просто потрясающий", – резюмировала артистка, обращаясь к супругу.

Скриншот: maruvofficial / Instagram

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

С будущим супругом она познакомилась при содействии общего друга в одном из стриптиз-клубов. По словам певицы, они с Корсуном зарегистрировали брак без свадебной церемонии.