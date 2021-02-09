Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2021
 
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"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье

Cтроящая карьеру в РФ украинская певица Maruv продемонстрировала комплект нижнего белья. По мнению ее фанов, на снимке исполнительница напомнила свою коллегу Ирину Билык.

Maruv снялась в неглиже
Maruv снялась в неглиже
Фото: maruvofficial / Instagram

Cтроящая карьеру в РФ украинская певица Maruv 7 февраля разместила в Instagram фото, для которого позировала в кружевном "голом" белье – тон которого сливается с ее телом.

Подписчики отреагировали на пост.

"Боже, Анна, я думал, что ты голая", – признался ___dark_swan___.

"А какого цвета у вас соски?" – спросила nataliiavinda.

"Сперва показалось, что это [украинская певица] Ирина Билык", – отметила darjinavita.

"Не сразу поняла, что это Аня. Очень на молодую Билык здесь похожа", – заявила snegirevavioletta3.

"На Ирину Билык в молодости здесь похожа", – подтвердил nadezhnyy.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков". 

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: Ирина Билык, певица, фото, Maruv, белье
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