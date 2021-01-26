"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv показала фото с подругой, для которых они позировали во время отдыха в Дубае.

Cтроящая карьеру в РФ украинская певица Maruv разместила в Instagram фото, сделанные в бассейне во время отдыха в Дубае (ОАЭ). Исполнительница и ее подруга позировали в эротических позах, демонстрируя фигуры в черных раздельных купальниках.

"Этот пост про мой ох...енный отдых в этом году. Желаю всем так висеть от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Подписчики прокомментировали снимки.

"Две киски-ириски", – написала djanedilexia.

"Секс и киски", – отметила lurid.sky.

"Ты лесби?" – спросил v.e.zubarev.

"После этих фоток булка в рот не лезет", – призналась fiti_nina.

"Уууух, горячие булочки", – написал viacheslavzavod.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.