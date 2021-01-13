"Бесстыдница! Блудница вавилонская", "Совсем уже тю-тю!", "Это жесть!". Maruv предстала в эротическом белье

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv опубликовала в Instagram снимки в белье собственного бренда.
В описании она отметила, что комплект называется Black Devil – "Черный дьявол".
Бюстгальтер представляет собой две горизонтальные полоски ткани, закрывающие соски и центральную часть груди, и окантовку, повторяющую форму чашки. Трусы – высокие, с широкой черной резинкой, с сочетанием плотной черной и прозрачной тканей.
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Подписчики прокомментировали снимки.
"Бесстыдница! Блудница вавилонская", – написал lisovoyandrey.
"Совсем уже тю-тю!" – заявил tatkov_denis.
"Это жесть!" – отреагировал sl_2_35.
"Прости господи", – написала sianna._70.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.
В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.