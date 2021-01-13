Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2021
 
Новости

"Бесстыдница! Блудница вавилонская", "Совсем уже тю-тю!", "Это жесть!". Maruv предстала в эротическом белье

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv продемонстрировала тело в откровенной модели белья с сочетанием плотной и прозрачной тканей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Maruv позировала в качестве модели
Maruv позировала в качестве модели
Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv опубликовала в Instagram снимки в белье собственного бренда.

В описании она отметила, что комплект называется Black Devil – "Черный дьявол".

Бюстгальтер представляет собой две горизонтальные полоски ткани, закрывающие соски и центральную часть груди, и окантовку, повторяющую форму чашки. Трусы – высокие, с широкой черной резинкой, с сочетанием плотной черной и прозрачной тканей.

Подписчики прокомментировали снимки.

"Бесстыдница! Блудница вавилонская", – написал lisovoyandrey.

"Совсем уже тю-тю!" – заявил tatkov_denis.

"Это жесть!" – отреагировал sl_2_35.

"Прости господи", – написала sianna._70.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков". 

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: Maruv, белье, бюстгальтер, трусы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
Дмитрий ГОРДОН
  Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США
  Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США
Наталия ДВАЛИ
Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства
Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Сосед принца Гарри сравнил его с лох-несским чудовищем и завил, что тот отрастил хвостик
  Сосед принца Гарри сравнил его с лох-несским чудовищем и завил, что тот отрастил хвостик
"Настя-я-я-я, не издевайтесь!", "Подумай, что ты делаешь", "Отображение состояния души на фото". Каменских похвасталась завтраком на Мальдивах
"Настя-я-я-я, не издевайтесь!", "Подумай, что ты делаешь", "Отображение состояния души на фото". Каменских похвасталась завтраком на Мальдивах
"Бесстыдница! Блудница вавилонская", "Совсем уже тю-тю!", "Это жесть!". Maruv предстала в эротическом белье
"Бесстыдница! Блудница вавилонская", "Совсем уже тю-тю!", "Это жесть!". Maruv предстала в эротическом белье
"Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков
"Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура
Дмитрий ГОРДОН
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS