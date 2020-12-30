Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2020
 
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"Эстетика пошлоты", "Это для проституток?", "Тупо для бл...дей!". Maruv показала новые снимки в одежде своего бренда

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv позировала в откровенных позах в вызывающем образе.

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Maruv снялась в прозрачной одежде
Maruv снялась в прозрачной одежде
Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимками в одежде собственного именного бренда.

Она позировала в прозрачном комбинезоне со швами и леопардовом боди с высокими трусами.

Подписчики прокомментировали снимки.

"Это для проституток?" – спросил andreykuznetsov175.

"По-видимому, тупо для бл...дей!" – ответил ему skripkin.vitaliy.73rus.

"Как же уже надоели ваши раздвинутые ноги", – написала irinadylinskai.

"Эстетика пошлоты", – отметил olegchasovnikov13.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков". 

В марте 2020 Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: бренд, певица, Maruv, критика
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