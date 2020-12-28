Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2020
 
Новости

"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv позировала в откровенном боди с прозрачными ставками.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Maruv планирует дать предновогодний онлайн-концерт
Maruv планирует дать предновогодний онлайн-концерт
Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимком, для которого позировала перед зеркалом в черном парике и облегающем наряде. Исполнительница надела синее боди с виниловыми и прозрачными вставками, а также колготках в сетку.

"Хотите предновогодний онлайн-концерт в "инсте"? Чем больше лайков и комментов под этим постом, тем больше шансов на концерт", – написала она.

Подписчики отреагировали на фото.

"Таких же мощных сисюль не было", – отметил klubni4noe_nastroenie.

"Не толстая, а в положении", – прокомментировала andre_liso.

"Титямбы, конечно, знатные", – заявила alekhhha.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков". 

В марте 2020 Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на канале НТВ.

Maruv замужем за Александром Корсуном. Брак они регистрировали без церемонии. В августе 2020 года певица призналась, что мечтает о дорогой лакшери-свадьбе стоимостью не менее $200 тыс, но пока у них с супругом на это нет денег.

Теги: беременность, певица, фото, Maruv
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
  В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное
  В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз"
  Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: "Я хотел ему выковырять глаз"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
Названо имя героя нового сезона шоу "Холостяк"
"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски
"Бедные собачки", "Без снега везти троих сверх меры упитанных людей", "Понты". Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски
86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ
86-летняя Фрейндлих госпитализирована с COVID-19 – СМИ
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Кудри еще те". Яма показал, как выглядел с волосами
"Кудри еще те". Яма показал, как выглядел с волосами
Заразившийся коронавирусом Грачевский обнародовал фото из больницы
Заразившийся коронавирусом Грачевский обнародовал фото из больницы
"Какие все яркие!". Горбунов и Осадчая с сыном прогулялись по Киеву
"Какие все яркие!". Горбунов и Осадчая с сыном прогулялись по Киеву
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Надеемся, вы хорошо проводите время с близкими". Свитолина и Монфис обнародовали домашнее видео
"Надеемся, вы хорошо проводите время с близкими". Свитолина и Монфис обнародовали домашнее видео
"Не хочу говорить, что 2020-й выдался для всех нас тяжелым". Джамала подвела личные итоги уходящего года
"Не хочу говорить, что 2020-й выдался для всех нас тяжелым". Джамала подвела личные итоги уходящего года
  "Перше відкриття". Вышел первый клип Vivienne Mort с 2018 года. Видео
  "Перше відкриття". Вышел первый клип Vivienne Mort с 2018 года. Видео
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS