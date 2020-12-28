"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv позировала в откровенном боди с прозрачными ставками.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимком, для которого позировала перед зеркалом в черном парике и облегающем наряде. Исполнительница надела синее боди с виниловыми и прозрачными вставками, а также колготках в сетку.

"Хотите предновогодний онлайн-концерт в "инсте"? Чем больше лайков и комментов под этим постом, тем больше шансов на концерт", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Подписчики отреагировали на фото.

"Таких же мощных сисюль не было", – отметил klubni4noe_nastroenie.

"Не толстая, а в положении", – прокомментировала andre_liso.

"Титямбы, конечно, знатные", – заявила alekhhha.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

В марте 2020 Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на канале НТВ.

Maruv замужем за Александром Корсуном. Брак они регистрировали без церемонии. В августе 2020 года певица призналась, что мечтает о дорогой лакшери-свадьбе стоимостью не менее $200 тыс, но пока у них с супругом на это нет денег.