"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv в ОАЭ прокатилась на квадроцикле в откровенном виде.

Maruv: Чувствую себя, как будто я властелин пустыни Фото: maruvofficial / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv опубликовала в Instagram видео и фото, на которых запечатлена за рулем квадроцикла. Она предстала в черной блузе, засветив голый пах.

"Чувствую себя, как будто я властелин пустыни", – написала она.

Видео и фото были сняты в ОАЭ.

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Подписчики прокомментировали пост.

"Озорница", – написала serovagala.

"Прямо как у [итальянского режиссера эротических фильмов] Тинто Брасса", – отметил deniskrumkachev.

"Какая-то сексуально озабоченная", – заявила sianna._70.

"Без экипировки и без трусов! Экстремальная Аня!" – написал little_showman.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.