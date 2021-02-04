"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек

Cтроящая карьеру в РФ украинская певица Maruv опубликовала провокационное видео, в котором предстала в латексной одежде.

Cтроящая карьеру в РФ украинская певица Maruv разместила в Instagram видео, в котором запечатлена сидящей верхом на двух девушках в красных латексных комбинезонах и с заячьими ушами на головах. Сама певица предстала также в красной облегающей латексной одежде.

В ролике использована песня VIP проекта Shlakoblochina, являющегося альтер-эго Maruv.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Подписчики отреагировали на пост.

"Отпад", – заявила lidnewskaya5.

"Порнография", – отметил sakurov_kgz.

"Блин... Это так сексуально, это просто шикардосик", – написала jimmy_kross21.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.