"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек

Cтроящая карьеру в РФ украинская певица Maruv разместила в Instagram видео, в котором запечатлена сидящей верхом на двух девушках в красных латексных комбинезонах и с заячьими ушами на головах. Сама певица предстала также в красной облегающей латексной одежде.
В ролике использована песня VIP проекта Shlakoblochina, являющегося альтер-эго Maruv.
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Подписчики отреагировали на пост.
"Отпад", – заявила lidnewskaya5.
"Порнография", – отметил sakurov_kgz.
"Блин... Это так сексуально, это просто шикардосик", – написала jimmy_kross21.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.
В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.