Maruv выставила на обозрение голую грудь

Cтроящая карьеру в РФ украинская певица Maruv 15 февраля разместила в Instagram подборку черно-белых снимков, для которых позировала с голой грудью, с черными латексными наклейками на сосках.

"Мне сегодня 30 лет. Могу себе позволить. С днем рождения меня, сучку!" – написала она.

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Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.