Зеленская в черном костюме и с букетом белых роз посетила мемориал памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео

Зеленская: Каждый человек, которого отняла у нас российская агрессия, навсегда в наших сердцах Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Начала визит в Винницу с посещения мемориала памяти жертв российских обстрелов 14 июля 2022 года. Среди упоминаний о 29 погибших – фигурка голубя и сакура. Каждый человек, которого отняла у нас российская агрессия, навсегда в наших сердцах", – отметила Первая леди Украины.

Елена Зеленская в черном брючном костюме, белой блузе и туфлях-лодочках на каблуках возложила к мемориалу букет белых роз.