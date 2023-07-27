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27 июля, 2023
 
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Зеленская в черном костюме и с букетом белых роз посетила мемориал памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео

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Зеленская: Каждый человек, которого отняла у нас российская агрессия, навсегда в наших сердцах
Зеленская: Каждый человек, которого отняла у нас российская агрессия, навсегда в наших сердцах
Фото: Олена Зеленська / Facebook

На странице в Facebook Первой леди Украины Елены Зеленской 26 июля опубликовали видео, снятое во время ее визита в Винницу.

"Начала визит в Винницу с посещения мемориала памяти жертв российских обстрелов 14 июля 2022 года. Среди упоминаний о 29 погибших – фигурка голубя и сакура. Каждый человек, которого отняла у нас российская агрессия, навсегда в наших сердцах", – отметила Первая леди Украины.

Елена Зеленская в черном брючном костюме, белой блузе и туфлях-лодочках на каблуках возложила к мемориалу букет белых роз.

https://www.facebook.com/olenazelenska.official/videos/6528294153859800/

Контекст:

Страна-агрессор РФ нанесла ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля 2022 года. 

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей. Еще о шести жертвах российской агрессии стало известно позже.

Атакой были повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров. 

Теги: Россия, Винница, война, агрессия, страна-агрессор, война России против Украины, удары, Елена Зеленская
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