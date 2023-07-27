Зеленская в черном костюме и с букетом белых роз посетила мемориал памяти жертв агрессии РФ в Виннице. Видео

"Начала визит в Винницу с посещения мемориала памяти жертв российских обстрелов 14 июля 2022 года. Среди упоминаний о 29 погибших – фигурка голубя и сакура. Каждый человек, которого отняла у нас российская агрессия, навсегда в наших сердцах", – отметила Первая леди Украины.
Елена Зеленская в черном брючном костюме, белой блузе и туфлях-лодочках на каблуках возложила к мемориалу букет белых роз.
Страна-агрессор РФ нанесла ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля 2022 года.
В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей. Еще о шести жертвах российской агрессии стало известно позже.
Атакой были повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.