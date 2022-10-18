Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет

У нее спросили, реально ли встретить любовь после 35 лет.

"Никаких возрастных ограничений, чтобы встретить любовь, пойти учиться, начать путешествовать, сменить профессию и многое другое, – не существует", – заявила жена Арестовича.

Пост она сопроводила снимком, для которого позировала в длинном белом платье в мелкий горох.

Контекст:

Анастасия Арестович – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. У пары есть сын. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

Свой возраст жена Арестовича не называла.