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18 октября, 2022
 
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Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет

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Отношения Арестовича и его нынешней жены начались в 2014 году
Отношения Арестовича и его нынешней жены начались в 2014 году
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Жена 47-летнего украинского блогера и советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, психолог Анастасия Арестович 18 октября в Instagram Stories ответила на вопрос подписчиков о возрастных ограничениях.

У нее спросили, реально ли встретить любовь после 35 лет.

"Никаких возрастных ограничений, чтобы встретить любовь, пойти учиться, начать путешествовать, сменить профессию и многое другое, – не существует", – заявила жена Арестовича.

Пост она сопроводила снимком, для которого позировала в длинном белом платье в мелкий горох.

Фото: anastasiia_arestovich / Instagram
Фото: anastasiia_arestovich / Instagram

Контекст:

Анастасия Арестович – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. У пары есть сын. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

Свой возраст жена Арестовича не называла.

Теги: Алексей Арестович, любовь, психология, блогеры, блогер, психолог, жена, Анастасия Арестович
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