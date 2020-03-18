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18 марта, 2020
 
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Жена Бабкина снялась в маске и с ресницами-снежинками

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала фэшн-образ на время карантина.

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Бабкина: Безопасно-нарядна и снежна
Бабкина: Безопасно-нарядна и снежна
Фото: snezhana_babkina / Instagram

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в медицинской маске и с голубыми стрелками, а также дорисованными с помощью приложения ресницами в виде снежинок.

"Безопасно-нарядна и снежна. В общественно-закрытые места (базары, магазины и т.д.) теперь только так!" – написала она.

Образ Бабкиной обусловлен тем, что в Украине введен карантин в связи с мировой пандемией коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались. 

В Украине по состоянию на 17 марта было подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. 

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.

Теги: карантин, Снежана Бабкина, коронавирус
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