Жена Бабкина снялась в маске и с ресницами-снежинками

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала фэшн-образ на время карантина.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в медицинской маске и с голубыми стрелками, а также дорисованными с помощью приложения ресницами в виде снежинок.

"Безопасно-нарядна и снежна. В общественно-закрытые места (базары, магазины и т.д.) теперь только так!" – написала она.

Образ Бабкиной обусловлен тем, что в Украине введен карантин в связи с мировой пандемией коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались.

В Украине по состоянию на 17 марта было подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.