Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото

"С Днем благодарения от нашего эпического фейлового семейного фото. Наша любовь и благодарность всем вам за то, что вы являетесь удивительной силой света в наших жизнях", – написала Хилария.
В кадре предстало все семейство Болдуинов: супруги и их семеро детей, которых оказалось невозможно заставить смотреть в кадр.
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Хилария и Алек Болдуин поженились в 2012 году. Пара воспитывает шестерых детей: двух дочерей и четырех сыновей.
21 октября 2021 года Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Она – уроженка Украины. Отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. 16 февраля 2022 года семья убитой подала иск против актера.