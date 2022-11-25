Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото

"С Днем благодарения от нашего эпического фейлового семейного фото. Наша любовь и благодарность всем вам за то, что вы являетесь удивительной силой света в наших жизнях", – написала Хилария.

В кадре предстало все семейство Болдуинов: супруги и их семеро детей, которых оказалось невозможно заставить смотреть в кадр.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)