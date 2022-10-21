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21 октября, 2022
 
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Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию

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Спустя год после смерти оператора Болдуин достиг мирового соглашения с ее мужем
Спустя год после смерти оператора Болдуин достиг мирового соглашения с ее мужем
Фото: ЕРА

Американский актер Алек Болдуин 21 октября разместил в Instagram фото украинского оператора Галины Хатчинс, которая год назад погибла на съемках фильма "Ржавчина" во время использования им револьвера, который выстрелил.

"Год назад в этот день", – написал он.

Контекст:

Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.

Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

В свою очередь, отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. Он отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.

Болдуин достиг мирового соглашения с Мэтью Хатчинсом – мужем Галины Хатчинс.

Теги: смерть, фильм, режиссер, Алек Болдуин
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