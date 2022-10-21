Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию

"Год назад в этот день", – написал он.

Контекст:

Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.

Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.

В свою очередь, отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. Он отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.

Болдуин достиг мирового соглашения с Мэтью Хатчинсом – мужем Галины Хатчинс.