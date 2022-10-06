Болдуин достиг соглашения с мужем украинского оператора, которая была убита на съемках "Ржавчины". Названа дата возобновления съемок

Болдуин: Мы благодарны всем, кто способствовал урегулированию этой трагической и болезненной ситуации Фото: ЕРА

В феврале 2022 года муж и сын Хатчинс подали иск о неправомерной смерти во время съемок фильма. В иске было требование "возместить семье утрату".

В рамках достигнутой договоренности с Болдуином муж Галины Хатчинс Мэтью Хатчинс станет исполнительным продюсером компании Rust, которая занималась производством этой картины. Съемки фильма возобновятся в январе 2023 года, сообщает издание Deadline. В них будут задействованы все главные участники, чтобы таким образом отдать должное последней операторской работе его супруги.

"На протяжении всего этого сложного процесса у каждого было желание делать то, что лучше для сына Галины. Мы благодарны всем, кто способствовал урегулированию этой трагической и болезненной ситуации", – написал Болдуин в своем микроблоге.

Конкретные условия мирового соглашения, которое должен утвердить суд, стороны не разглашают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)