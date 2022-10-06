Болдуин достиг соглашения с мужем украинского оператора, которая была убита на съемках "Ржавчины". Названа дата возобновления съемок

В феврале 2022 года муж и сын Хатчинс подали иск о неправомерной смерти во время съемок фильма. В иске было требование "возместить семье утрату".
В рамках достигнутой договоренности с Болдуином муж Галины Хатчинс Мэтью Хатчинс станет исполнительным продюсером компании Rust, которая занималась производством этой картины. Съемки фильма возобновятся в январе 2023 года, сообщает издание Deadline. В них будут задействованы все главные участники, чтобы таким образом отдать должное последней операторской работе его супруги.
"На протяжении всего этого сложного процесса у каждого было желание делать то, что лучше для сына Галины. Мы благодарны всем, кто способствовал урегулированию этой трагической и болезненной ситуации", – написал Болдуин в своем микроблоге.
Конкретные условия мирового соглашения, которое должен утвердить суд, стороны не разглашают.
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Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера – он случайно выстрелил.
Актер смог прокомментировать произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.
В свою очередь, отец убитой Анатолий Андросович считает, что Болдуин является частично виновным в смерти его дочери. Он отметил, что не понимает, почему актер "не может понести частичную ответственность за смерть" человека.
Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского Маршалла Вуд Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.