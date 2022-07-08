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08 июля, 2022
 
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Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео

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Кэрри Джонсон родила дочь в декабре 2021 года
Кэрри Джонсон родила дочь в декабре 2021 года
Фото: ЕРА

Жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон 7 июля пришла поддержать его к резиденции на Даунинг-стрит, когда он вышел огласить о своей отставке с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее видео опубликовано на YouTube британского телеканала GBNews.

Ожидая появления мужа, Кэрри Джонсон приветливо улыбалась на камеру, поглаживая волосы младшей дочери, которую держала в детской переноске.

"Я хочу поблагодарить Кэрри, моих детей и всю мою семью, которые так долго терпели так много", – упомянул членов своей семьи Джонсон в прощальной речи. 

ВИДЕО
Видео: GBNews / YouTube

аа

Контекст:

Джонсон и Кэрри Симондс обручились в конце 2019 года. В апреле 2020 года у них родился сын, его назвали Уилфрид Лоури Николас. В мае 2021 года пара тайно повенчалась, а в декабре 2021 года у них родилась дочь

Кэрри Симондс  третья жена Джонсона. Осенью 2018 года он развелся со второй женой Мариной Уиллер после 25 лет брака. По данным The Sun, Уиллер уличила мужа в измене. У Джонсона и Уиллер четверо детей.

Кроме того, у Джонсона есть дочь, которую, по данным СМИ, в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр. Политик скрывал ее существование, неоднократно заявляя, что не будет обсуждать свою личную жизнь, но в сентябре 2021 года признался в наличии внебрачного ребенка в программе канала NBC Today.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, семья
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