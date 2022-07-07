Джонсон уходит в отставку – СМИ

Джонсон после волны отставок в его правительстве все же решил уйти с поста, утверждают британские СМИ Фото: EPA

По информации телеканала, Джонсон поговорил с председателем комитета 1922 года (парламентской группы Консервативной партии в Палате общин) Грэмом Брэди и согласился уйти в отставку. Новый лидер тори должен быть назначен на партийной конференции в октябре.

Представитель канцелярии премьера сообщил, что сегодня Джонсон сделает публичное заявление по этому поводу.

"Это произошло после того, как его недавно назначенный министр образования Мишель Донелан подал в отставку после 36 часов пребывания на этом посту, канцлер Надхим Захави сказал премьер-министру "уходить сейчас", а министр обороны Бен Уоллес отказался от своей поддержки", – говорится в сообщении телеканала.

По информации BBC, Джонсон сегодня уйдет с поста лидера консерваторов, но останется премьер-министром до осени. В течение лета в правительственной партии определят нового лидера, и новый премьер-министр будет назначен на съезде тори в октябре.