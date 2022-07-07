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Джонсон уходит в отставку – СМИ

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Джонсон после волны отставок в его правительстве все же решил уйти с поста, утверждают британские СМИ
Джонсон после волны отставок в его правительстве все же решил уйти с поста, утверждают британские СМИ
Фото: EPA

Борис Джонсон согласился уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, сообщил 7 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники в канцелярии Джонсона.

По информации телеканала, Джонсон поговорил с председателем комитета 1922 года (парламентской группы Консервативной партии в Палате общин) Грэмом Брэди и согласился уйти в отставку. Новый лидер тори должен быть назначен на партийной конференции в октябре.

Представитель канцелярии премьера сообщил, что сегодня Джонсон сделает публичное заявление по этому поводу. 

"Это произошло после того, как его недавно назначенный министр образования Мишель Донелан подал в отставку после 36 часов пребывания на этом посту, канцлер Надхим Захави сказал премьер-министру "уходить сейчас", а министр обороны Бен Уоллес отказался от своей поддержки", – говорится в сообщении телеканала. 

По информации BBC, Джонсон сегодня уйдет с поста лидера консерваторов, но останется премьер-министром до осени. В течение лета в правительственной партии определят нового лидера, и новый премьер-министр будет назначен на съезде тори в октябре.

Контекст:

В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за его отставку проголосовали 148 его однопартийцев.

Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост. 

В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Сам Джонсон заявил, что уходить не собирается. На заседании правительства он отметил, что его задача заключается в том, чтобы работать даже в "трудное время".

Теги: Великобритания, правительство, Борис Джонсон, отставка, Консервативная партия Великобритании, премьер-министр, Бен Уоллес
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