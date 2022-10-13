Жена Остапчука показала, как с ней флиртуют мужчины

Поклонники Кристины, узнав о ее разрыве с мужем, начали ей писать, предлагая встречу.

"Восхищаюсь тобой и хочу тебя пригласить в ресторан в Киеве или где-то в Европе. Скажи, когда будешь свободна? Можем в Варшаве, например, в эти дни. Перелет и все за мой счет. Встретимся как друзья", – написал пользователь под ником Parker Jason.

К предложению Кристина отнеслась с юмором.

"Вот это джек пот!" – написала она.

Фото: kristygor / Instagram stories

Сама Остапчук не опровергает, но и не подтверждает слухи о расставании с мужем. При этом супруги уже долгое время не публикуют совместных фото, живут отдельно, не комментируют публикации друг друга и не поздравляют друг друга с Днем рождения.

Украинский ведущий Слава Демин в середине сентября со ссылкой на общих знакомых заявил, что Владимир и Кристина Остапчук, вероятно, расстались.





