Жена Остапчука показала, как с ней флиртуют мужчины

Поклонники Кристины, узнав о ее разрыве с мужем, начали ей писать, предлагая встречу.
"Восхищаюсь тобой и хочу тебя пригласить в ресторан в Киеве или где-то в Европе. Скажи, когда будешь свободна? Можем в Варшаве, например, в эти дни. Перелет и все за мой счет. Встретимся как друзья", – написал пользователь под ником Parker Jason.
К предложению Кристина отнеслась с юмором.
"Вот это джек пот!" – написала она.
Сама Остапчук не опровергает, но и не подтверждает слухи о расставании с мужем. При этом супруги уже долгое время не публикуют совместных фото, живут отдельно, не комментируют публикации друг друга и не поздравляют друг друга с Днем рождения.
Украинский ведущий Слава Демин в середине сентября со ссылкой на общих знакомых заявил, что Владимир и Кристина Остапчук, вероятно, расстались.
Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.