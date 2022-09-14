Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото

Репяхова отреагировала на комментарий своей подписчицы, назвавшей Павлика "дедом".

"Мое лицо, когда Наташенька назвала моего мужа дедом", – написала она и добавила смеющийся до слез смайл.

Репяхова показала мужа крупным планом.

Жена Павлика разместила его снимки в облегающих черных плавках. На одном из них певец ныряет в воду.

На втором фото Павлик занимается спортом на тренажере.

Еще на одном снимке музыкант позирует за рулем мотоцикла.

Контекст:

Репяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.