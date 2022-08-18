Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами

Саливанчук: Мы начали ценить и замечать все мелочи жизни, на которые раньше большинство из нас не обращали внимания Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Актриса снялась в белых брюках и топе с патриотическим принтом в цветах украинского национального флага. Она позировала, широко разведя ноги.

Фотосессия Саливанчук проходила в районе Воздвиженка в центре Киева.

"24 февраля жизнь украинцев изменилась на "до" и "после". У каждого произошла переоценка ценностей. Большинство из нас научились жить одним днем, ценить каждую минуту и час, проще относиться к обычным вещам. Если раньше у большинства в приоритете были карьера и работа, то сегодня утро с родными – самое большое счастье. Раньше каждый из нас мечтал улететь за границу и насладиться колоритом другой страны, сейчас мы начали ценить дни, когда находимся на родной земле", – написала она.

Саливанчук отметила, что раньше никто не задумывался, что такое мирное небо, а сейчас для каждого украинца мир – это большая ценность и мечта.

"Мы начали ценить и замечать все мелочи жизни, на которые раньше большинство из нас не обращали внимания. Мы должны ценить то, что у нас есть, и каждый день благодарить наших защитников за возможность просыпаться в родном доме", – подчеркнула актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)