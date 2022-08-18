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18 августа, 2022
 
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Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами

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Саливанчук: Мы начали ценить и замечать все мелочи жизни, на которые раньше большинство из нас не обращали внимания
Саливанчук: Мы начали ценить и замечать все мелочи жизни, на которые раньше большинство из нас не обращали внимания
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

37-летняя украинская актриса Анна Саливанчук 18 августа в Instagram обнародовала подборку снимков, для которых позировала на улице в Киеве.

Актриса снялась в белых брюках и топе с патриотическим принтом в цветах украинского национального флага. Она позировала, широко разведя ноги.

Фотосессия Саливанчук проходила в районе Воздвиженка в центре Киева.

"24 февраля жизнь украинцев изменилась на "до" и "после". У каждого произошла переоценка ценностей. Большинство из нас научились жить одним днем, ценить каждую минуту и час, проще относиться к обычным вещам. Если раньше у большинства в приоритете были карьера и работа, то сегодня утро с родными – самое большое счастье. Раньше каждый из нас мечтал улететь за границу и насладиться колоритом другой страны, сейчас мы начали ценить дни, когда находимся на родной земле", – написала она.

Саливанчук отметила, что раньше никто не задумывался, что такое мирное небо, а сейчас для каждого украинца мир – это большая ценность и мечта.

"Мы начали ценить и замечать все мелочи жизни, на которые раньше большинство из нас не обращали внимания. Мы должны ценить то, что у нас есть, и каждый день благодарить наших защитников за возможность просыпаться в родном доме", – подчеркнула актриса.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.

Теги: Киев, Украина, фотосессия, студия Квартал 95, актриса, Анна Саливанчук, ноги
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