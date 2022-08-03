Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2022
 
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"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме

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Саливанчук: Я так этого ждала, мечтала выйти на сцену
Саливанчук: Я так этого ждала, мечтала выйти на сцену
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 3 августа в Instagram обнародовала бэкстейдж-видео, снятое в Театре на Подоле.

Актриса показала, как делает макияж в гримерке, встречается с коллегами, а также показала несколько кадров, снятых во время спектакля.

В нескольких эпизодах присутствует украинский актер Богдан Бенюк.

"Мои первые три спектакля за период войны. Я так этого ждала, мечтала выйти на сцену. Конечно же, с начала войны театр был закрыт, как и все остальные заведения. Я счастлива, что сейчас есть возможность работать, и это благодаря нашим ВСУ. Они защищают нашу страну, наш спокойный сон и жизнь", – написала она.

Саливанчук рассказала, что перед спектаклем у нее произошел стрессовый перелом медиального мыщелка в колене, ей выписали костыли.

"Врачи советовали мне отказаться от спектакля, но я собралась, выпила много обезболивающих и пошла играть, ведь сцена очень сильно лечит. В зале была невероятная атмосфера, я кайфовала и получала большое удовольствие от ваших эмоций, мой зритель, и на время забыла о боли. Для актера главное – видеть счастливые глаза, улыбку и слезы своих зрителей, мы обменивались с вами энергией, и это было невероятно", – призналась актриса.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая вернулась в Киев.

Теги: Украина, театр, ВСУ, актриса, спектакль, врачи, перелом, Анна Саливанчук
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