"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме

Актриса показала, как делает макияж в гримерке, встречается с коллегами, а также показала несколько кадров, снятых во время спектакля.

В нескольких эпизодах присутствует украинский актер Богдан Бенюк.

"Мои первые три спектакля за период войны. Я так этого ждала, мечтала выйти на сцену. Конечно же, с начала войны театр был закрыт, как и все остальные заведения. Я счастлива, что сейчас есть возможность работать, и это благодаря нашим ВСУ. Они защищают нашу страну, наш спокойный сон и жизнь", – написала она.

Саливанчук рассказала, что перед спектаклем у нее произошел стрессовый перелом медиального мыщелка в колене, ей выписали костыли.

"Врачи советовали мне отказаться от спектакля, но я собралась, выпила много обезболивающих и пошла играть, ведь сцена очень сильно лечит. В зале была невероятная атмосфера, я кайфовала и получала большое удовольствие от ваших эмоций, мой зритель, и на время забыла о боли. Для актера главное – видеть счастливые глаза, улыбку и слезы своих зрителей, мы обменивались с вами энергией, и это было невероятно", – призналась актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)