"Выпила много обезболивающих и пошла играть". Саливанчук показала ролик из театра и рассказала о травме

Актриса показала, как делает макияж в гримерке, встречается с коллегами, а также показала несколько кадров, снятых во время спектакля.
В нескольких эпизодах присутствует украинский актер Богдан Бенюк.
"Мои первые три спектакля за период войны. Я так этого ждала, мечтала выйти на сцену. Конечно же, с начала войны театр был закрыт, как и все остальные заведения. Я счастлива, что сейчас есть возможность работать, и это благодаря нашим ВСУ. Они защищают нашу страну, наш спокойный сон и жизнь", – написала она.
Саливанчук рассказала, что перед спектаклем у нее произошел стрессовый перелом медиального мыщелка в колене, ей выписали костыли.
"Врачи советовали мне отказаться от спектакля, но я собралась, выпила много обезболивающих и пошла играть, ведь сцена очень сильно лечит. В зале была невероятная атмосфера, я кайфовала и получала большое удовольствие от ваших эмоций, мой зритель, и на время забыла о боли. Для актера главное – видеть счастливые глаза, улыбку и слезы своих зрителей, мы обменивались с вами энергией, и это было невероятно", – призналась актриса.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.
Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая вернулась в Киев.