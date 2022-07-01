"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео

"Друзья, я уже вам рассказывала, как люблю спорт. Когда я занимаюсь, мое физическое состояние улучшается. Мне нравятся упражнения на выносливость, для меня они более эффективны. Поэтому я делаю тренировки с высокой нагрузкой, которые дают взрыв кардио. Вопреки идее, что занятия спортом истощают, скажу, что меня они, наоборот, заряжают и помогают избавиться от негативных мыслей", – рассказала она.
Саливанчук отметила, что упражнения, которые она демонстрирует вместе со своим тренером, называются "горячая табата".
"Занимайтесь спортом. Он влияет не только на нашу фигуру, но и на самочувствие", – добавила она.
Тренировка проходила в одном из парков Киева.
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Табата – это тренировки, суть которых в том, чтобы 20 секунд выполнять упражнение с интенсивной нагрузкой, а затем 10 секунд отдыхать.
Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.