"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео

Саливанчук: Занимайтесь спортом. Он влияет не только на нашу фигуру, но и на самочувствие Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Друзья, я уже вам рассказывала, как люблю спорт. Когда я занимаюсь, мое физическое состояние улучшается. Мне нравятся упражнения на выносливость, для меня они более эффективны. Поэтому я делаю тренировки с высокой нагрузкой, которые дают взрыв кардио. Вопреки идее, что занятия спортом истощают, скажу, что меня они, наоборот, заряжают и помогают избавиться от негативных мыслей", – рассказала она.

Саливанчук отметила, что упражнения, которые она демонстрирует вместе со своим тренером, называются "горячая табата".

"Занимайтесь спортом. Он влияет не только на нашу фигуру, но и на самочувствие", – добавила она.

Тренировка проходила в одном из парков Киева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)