"Жопа!", "Появилась грудь", "Мамасита, ты что творишь?" Тодоренко показала откровенные пляжные фото в бикини

Тодоренко: Ой, сколько историй я для вас привезу из Мексики! Фото: reginatodorenko / Instagram

В геолокации она отметила, что находится на пляже в Тулуме (Мексика).

"Ой, сколько историй я для вас привезу из Мексики! Мое любимое фото, конечно же, под номером пять", – подписала публикацию 31-летняя Тодоренко и поинтересовалась у подписчиков, какой кадр больше всего понравился им.

"Мамасита, ты что творишь?" – прокомментировала публикацию darya.cuznetsova.

"Появилась грудь и на пятом фото лежит на животике", – написала olgababichh.

"О! Жопа!" – отреагировал zhekazheka198.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)