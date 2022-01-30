Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2022
 
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"Жопа!", "Появилась грудь", "Мамасита, ты что творишь?" Тодоренко показала откровенные пляжные фото в бикини

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Тодоренко: Ой, сколько историй я для вас привезу из Мексики!
Тодоренко: Ой, сколько историй я для вас привезу из Мексики!
Фото: reginatodorenko / Instagram

Российская ведущая и блогер украинского происхождения Регина Тодоренко 30 января запостила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в голубом бикини с разных ракурсов.

В геолокации она отметила, что находится на пляже в Тулуме (Мексика).

"Ой, сколько историй я для вас привезу из Мексики! Мое любимое фото, конечно же, под номером пять", – подписала публикацию 31-летняя Тодоренко и поинтересовалась у подписчиков, какой кадр больше всего понравился им.

"Мамасита, ты что творишь?" – прокомментировала публикацию darya.cuznetsova.

"Появилась грудь и на пятом фото лежит на животике", – написала olgababichh.

"О! Жопа!" – отреагировал zhekazheka198.

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе 14 июня 1990 года. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

Теги: Мексика, телеведущая, Регина Тодоренко, отдых, Орел и решка, грудь, блогер, бикини
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