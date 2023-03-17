Бульвар Шоубиз
 
17 марта, 2023
 
Новости

"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хилтон и Реум поженились осенью 2021 года
Хилтон и Реум поженились осенью 2021 года
Фото: parishilton / Instagram

Американская модель, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон и ее муж, американский бизнесмен Картер Реум скрывали от своих близких новость о том, что благодаря суррогатной матери у них родится первенец. Об этом Хилтон рассказала в интервью, которое 14 марта опубликовано на сайте издания Rolling Stone.

Хилтон призналась, что единственными, кто знал о пополнении в их семье, были сама суррогатная мать и медики. После появления на свет ребенка, который родился на полторы недели раньше срока, Хилтон еще некоторое время удавалось скрывать его существование. 

По словам модели, ее мать узнала о том, что у нее есть внук, когда Фениксу исполнилось около недели. Она призналась, что сперва подарила матери сумку Chanel в надежде, что это сгладит ее обиду от того, что ей не рассказали о рождении внука.

Хилтон рассказала, что после этого просто предложила матери познакомиться с внуком. Модель отметила, что ее мать расплакалась, увидев ребенка.

Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. 

В ноябре 2021 года Хилтон вышла замуж за Реума. 

25 января 2023 года модель сообщила, что у них родился первенец. Знаменитость не публиковала снимков, на которых была бы запечатлена беременной, и не сообщала об этом. Родители назвали первенца Фениксом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, Пэрис Хилтон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе
  Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе
Алеся БАЦМАН
"Изображая жертву". Выступление историка Снайдера на заседании Совбеза ООН, посвященном "русофобии". Полный текст
"Изображая жертву". Выступление историка Снайдера на заседании Совбеза ООН, посвященном "русофобии". Полный текст
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
  Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
Галина ГРИШИНА
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Галина ГРИШИНА
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей
34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот
Monatik презентовал трек "Сила" и заявил о новом этапе в своей карьере. Аудио
Monatik презентовал трек "Сила" и заявил о новом этапе в своей карьере. Аудио
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ
Мишина показала, как принимает душ
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
Галина ГРИШИНА
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 