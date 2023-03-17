"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца

Хилтон призналась, что единственными, кто знал о пополнении в их семье, были сама суррогатная мать и медики. После появления на свет ребенка, который родился на полторы недели раньше срока, Хилтон еще некоторое время удавалось скрывать его существование.

По словам модели, ее мать узнала о том, что у нее есть внук, когда Фениксу исполнилось около недели. Она призналась, что сперва подарила матери сумку Chanel в надежде, что это сгладит ее обиду от того, что ей не рассказали о рождении внука.

Хилтон рассказала, что после этого просто предложила матери познакомиться с внуком. Модель отметила, что ее мать расплакалась, увидев ребенка.