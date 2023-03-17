"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца

Хилтон призналась, что единственными, кто знал о пополнении в их семье, были сама суррогатная мать и медики. После появления на свет ребенка, который родился на полторы недели раньше срока, Хилтон еще некоторое время удавалось скрывать его существование.
По словам модели, ее мать узнала о том, что у нее есть внук, когда Фениксу исполнилось около недели. Она призналась, что сперва подарила матери сумку Chanel в надежде, что это сгладит ее обиду от того, что ей не рассказали о рождении внука.
Хилтон рассказала, что после этого просто предложила матери познакомиться с внуком. Модель отметила, что ее мать расплакалась, увидев ребенка.
Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона.
В ноябре 2021 года Хилтон вышла замуж за Реума.
25 января 2023 года модель сообщила, что у них родился первенец. Знаменитость не публиковала снимков, на которых была бы запечатлена беременной, и не сообщала об этом. Родители назвали первенца Фениксом.