  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей

"Поскольку мне и моему балету очень часто присылают свои гениталии, у нас родился такой стартап. Мы хотели создать аккаунт на OnlyFans под названием "Знаменитые письки". Поскольку присылают нам свои дикпики не только неизвестные люди, но и известные люди. И мы хотели вот там выкладывать. Когда тебе нравится какой-то артист, а ты думаешь: влюбляться в него или не влюбляться, то можешь зайти к нам в аккаунт OnlyFans и посмотреть все, что надо", – говорит Maruv.

Однако идея еще не воплощена в жизнь и на это есть причины.

"Но мы этого так и не сделали. Мы приличные люди. Мы так пошутили, поняли, что это весело и мы это сможем, если будет сильно большой кризис", – объяснила певица.

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Видео: Вечерний Ургант / YouTube

OnlyFans, о котором упомянула Maruv, – это сервис подписки на контент. Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые на него подписываются. Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты.