Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2021
 
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"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Maruv стала гостьей вечернего шоу Урганта
Maruv стала гостьей вечернего шоу Урганта
Фото: maruvofficial / Instagram

Выступающая в РФ украинская певица Maruv 12 ноября в шоу "Вечерний Ургант" рассказала, что хотела завести аккаунт на OnlyFans для интимных фото известных людей, которые присылают ей свои снимки.

"Поскольку мне и моему балету очень часто присылают свои гениталии, у нас родился такой стартап. Мы хотели создать аккаунт на OnlyFans под названием "Знаменитые письки". Поскольку присылают нам свои дикпики не только неизвестные люди, но и известные люди. И мы хотели вот там выкладывать. Когда тебе нравится какой-то артист, а ты думаешь: влюбляться в него или не влюбляться, то можешь зайти к нам в аккаунт OnlyFans и посмотреть все, что надо", – говорит Maruv.

Однако идея еще не воплощена в жизнь и на это есть причины.

"Но мы этого так и не сделали. Мы приличные люди. Мы так пошутили, поняли, что это весело и мы это сможем, если будет сильно большой кризис", – объяснила певица.

ВИДЕО
Видео: Вечерний Ургант / YouTube

OnlyFans, о котором упомянула Maruv, – это сервис подписки на контент. Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые на него подписываются. Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Певица замужем за Александром Корсуном, являющемся ее PR-менеджером.

Теги: Иван Ургант, певица, Maruv
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