Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
Рецепты

Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом

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Блюдо имеет однородную консистенцию
Блюдо имеет однородную консистенцию
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор и кулинар Владимир Ярославский в Instagram поделился с подписчиками рецептом приготовления освежающего первого блюда.

"Я не умею готовить окрошку, потому что у меня в семье ее не ели. А вместо этого мы обожаем холодный свекольный борщ. Меня это блюдо переносит в детство. Так что делюсь с вами своим семейным рецептом", – написал кулинар.

Ингредиенты на три большие порции:

  • две средние запеченные свеклы;
  • один средний огурец;
  • три вареных яйца;
  • два-три редиса;
  • 500 г куриного бульона;
  • одно отварное куриное бедро;
  • зеленый лук, петрушка, укроп;
  • 2 ч. л. нежной горчицы;
  • сок 1/3 лимона;
  • 150–180 г сметаны жирностью 25%;
  • соль.

Приготовление

  1. Смешать вареные желтки с солью, сметаной и горчицей. Влить бульон, добавить порезанную, предварительно запеченную свеклу.

  2. Хорошо перебить блендером в однородную массу, добавить лимонный сок, соль, горчицу. Поставить в холодильник остыть.

  3. Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезать полусоломинкой, зелень – мелко, и ее должно быть много.

  4. Перед подачей в тарелку положить белок, курицу, редис и зелень, залить холодным борщом и подавать. 
Контекст:

Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.

Теги: ресторатор, рецепт, Владимир Ярославский, рецепты
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