Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом

"Я не умею готовить окрошку, потому что у меня в семье ее не ели. А вместо этого мы обожаем холодный свекольный борщ. Меня это блюдо переносит в детство. Так что делюсь с вами своим семейным рецептом", – написал кулинар.
Ингредиенты на три большие порции:
Приготовление
Смешать вареные желтки с солью, сметаной и горчицей. Влить бульон, добавить порезанную, предварительно запеченную свеклу.
Хорошо перебить блендером в однородную массу, добавить лимонный сок, соль, горчицу. Поставить в холодильник остыть.
Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезать полусоломинкой, зелень – мелко, и ее должно быть много.
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Ярославский часто переосмысливает рецепты традиционных блюд. Недавно он поделился фирменным рецептом блинов и оладий, а также овсянки в виде тирамису.