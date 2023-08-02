Холодный свекольный борщ. Ярославский поделился семейным рецептом

"Я не умею готовить окрошку, потому что у меня в семье ее не ели. А вместо этого мы обожаем холодный свекольный борщ. Меня это блюдо переносит в детство. Так что делюсь с вами своим семейным рецептом", – написал кулинар.

Ингредиенты на три большие порции:

две средние запеченные свеклы;

один средний огурец;

три вареных яйца;

два-три редиса;

500 г куриного бульона;

одно отварное куриное бедро;

зеленый лук, петрушка, укроп;

2 ч. л. нежной горчицы;

сок 1/3 лимона;

150–180 г сметаны жирностью 25%;

соль.

Приготовление

Смешать вареные желтки с солью, сметаной и горчицей. Влить бульон, добавить порезанную, предварительно запеченную свеклу. Хорошо перебить блендером в однородную массу, добавить лимонный сок, соль, горчицу. Поставить в холодильник остыть. Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезать полусоломинкой, зелень – мелко, и ее должно быть много. Перед подачей в тарелку положить белок, курицу, редис и зелень, залить холодным борщом и подавать.