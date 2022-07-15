После открытого вторжения РФ в Украину больше всего жилья сдали в Киевской и Львовской областях. Инфографика

С 24 февраля, когда российские войска открыто вторглись на украинскую территорию, в Украине сдали в эксплуатацию 385 тыс. м² жилья. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщило 15 июля агентство ЛУН. Всего застройщики получили сертификаты о вводе в эксплуатацию 39 новостроек. Больше всего жилья в военное время ввели в эксплуатацию в Киевской (шесть жилых комплексов на 97,9 тыс. м²) и Львовской (11 объектов на 88,9 тыс. м²) областях. Жилье сдавали в 15 регионах Украины.
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