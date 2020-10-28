ГОРДОН
 
 
Интересное

День бабушек и дедушек. История и традиции праздника

11-й год подряд в мире отмечают День бабушек и дедушек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине празднование Дня бабушек и дедушек имеет свои древние корни
В Украине празднование Дня бабушек и дедушек имеет свои древние корни
Фото: depositphotos.com

28 октября отмечается неофициальный праздник – День бабушек и дедушек.

Впервые его в эту дату отпраздновали в 2009 году по инициативе Цветочного бюро Голландии. Тогда организация выступила с призывами подарить живые цветы в горшках своим бабушкам и дедушкам. Цветочники объясняли, что такой подарок будет символизировать связь поколений: от корней – к молодым росткам.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Этот день отмечают в разных странах Европы и в США. В Украине еще до основания такого праздника осенью, а именно вечером 1 ноября и в ночь на 2-е, отмечали День Осенних дедов. Традиционно накрывали стол, за которым собирались все поколения семьи. Также ставили приборы для умерших родственников. Их не боялись, а считали защитниками и помощниками в жизненных делах. Обычно накануне пекли пироги и делали кутью. В центре стола устанавливали зажженную свечу.

В связи с Днем бабушек и дедушек в поисковой панели Google появился дудл с изображением скворечника и поющих возле него птиц: больших и маленьких.

Фото: google.com.ua
Фото: google.com.ua

В этот день необходимо уделить внимание бабушкам и дедушкам. Можно прийти в гости с лакомством, выйти на прогулку или, если вы находитесь далеко, хотя бы позвонить им.

В период пандемии коронавируса следует особенно ответственно готовиться к контактам с пожилыми людьми. Приходить в гости к бабушкам и дедушкам можно лишь в том случае, если вы уверены, что здоровы, а также придерживаться мер безопасности: носить маску, мыть руки и пользоваться дезинфектором и соблюдать дистанцию. 

Теги: история, семья, интересное, традиции
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Ференцварош" 2:2 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Ференцварош" 2:2 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Гетманцев: Страны третьего мира намного успешнее нас. А мы до сих пор считаем, если снимем Авакова – проснемся в богатой Украине
Гетманцев: Страны третьего мира намного успешнее нас. А мы до сих пор считаем, если снимем Авакова – проснемся в богатой Украине G
Наталия ДВАЛИ
Крокодил в аквариуме, стрельба по трупам, дуэль патолога и терапевта. Чем запомнилась киевлянам медицинская профессура начала ХХ века?
Крокодил в аквариуме, стрельба по трупам, дуэль патолога и терапевта. Чем запомнилась киевлянам медицинская профессура начала ХХ века? G
Дмитрий ДУБЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
Обнаженный Тарзан сделал селфи с зубной щеткой
Обнаженный Тарзан сделал селфи с зубной щеткой
"Это была моя инициатива". Alyosha рассказала, как зарождались их с мужем отношения
"Это была моя инициатива". Alyosha рассказала, как зарождались их с мужем отношения
"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах". Кухар прокомментировала итоги девятого эфира "Танцев со звездами"
"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах". Кухар прокомментировала итоги девятого эфира "Танцев со звездами"
Ефремов устроил для сокамерников пир с фаршированным гусем
Ефремов устроил для сокамерников пир с фаршированным гусем
Дизайнер Грицфельдт разделся для черно-белой фотосессии
Дизайнер Грицфельдт разделся для черно-белой фотосессии
"В отличных трусах", "Красивое тело". Хименес-Браво показал снимки в облегающих плавках
"В отличных трусах", "Красивое тело". Хименес-Браво показал снимки в облегающих плавках
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS