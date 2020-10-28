День бабушек и дедушек. История и традиции праздника

11-й год подряд в мире отмечают День бабушек и дедушек.

28 октября отмечается неофициальный праздник – День бабушек и дедушек.

Впервые его в эту дату отпраздновали в 2009 году по инициативе Цветочного бюро Голландии. Тогда организация выступила с призывами подарить живые цветы в горшках своим бабушкам и дедушкам. Цветочники объясняли, что такой подарок будет символизировать связь поколений: от корней – к молодым росткам.

Фото: depositphotos.com

Этот день отмечают в разных странах Европы и в США. В Украине еще до основания такого праздника осенью, а именно вечером 1 ноября и в ночь на 2-е, отмечали День Осенних дедов. Традиционно накрывали стол, за которым собирались все поколения семьи. Также ставили приборы для умерших родственников. Их не боялись, а считали защитниками и помощниками в жизненных делах. Обычно накануне пекли пироги и делали кутью. В центре стола устанавливали зажженную свечу.

В связи с Днем бабушек и дедушек в поисковой панели Google появился дудл с изображением скворечника и поющих возле него птиц: больших и маленьких.

Фото: google.com.ua

В этот день необходимо уделить внимание бабушкам и дедушкам. Можно прийти в гости с лакомством, выйти на прогулку или, если вы находитесь далеко, хотя бы позвонить им.

В период пандемии коронавируса следует особенно ответственно готовиться к контактам с пожилыми людьми. Приходить в гости к бабушкам и дедушкам можно лишь в том случае, если вы уверены, что здоровы, а также придерживаться мер безопасности: носить маску, мыть руки и пользоваться дезинфектором и соблюдать дистанцию.