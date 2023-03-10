ГОРДОН
 
 
Интересное

День Государственного гимна. Как создавалась главная песня украинцев

Государственный гимн Украины закреплен законодательно в Конституции Украины
Государственный гимн Украины закреплен законодательно – в Конституции Украины
Фото: depositphotos.com

10 марта – День Государственного гимна Украины. Издание "ГОРДОН" рассказывает историю создания и утверждения на государственном уровне композиции "Ще не вмерла Україна".

Авторы песни "Ще не вмерла Україна", которая легла в основу Государственного гимна Украины ("Ще не вмерла України"), – композитор Михаил Вербицкий и этнограф, фольклорист, поэт Павел Чубинский. На первую строку стихотворения повлиял польский гимн "Марш Домбровского" (Jeszcze Polska nie zginęła). Этот гимн был популярен не только у борцов Польши за независимость, а и всех народов, которые хотели выйти из-под имперского гнета.

Стихотворение "Ще не вмерла Україна" Чубинский написал еще в 1862 году. Впервые текст был опубликован во львовском журнале "Мета" в 1863 году.

Вербицкий вдохновился текстом и положил его на музыку. Впервые он сам исполнил композицию в зале духовной семинарии в Перемышле (Польша) 10 марта 1865 года на концерте ко Дню памяти Тараса Шевченко в Пшемысле (Польша). Именно поэтому 10 марта и было выбрано Днем Государственного гимна впоследствии. Кабинет Министров Украины утвердил этот праздник в 2017 году.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как вспоминал друг Чубинского, Леонид Белецкий, поэт написал текст за несколько часов.

"В печати мне встречалось указание, что песня "Ще не вмерла Україна" – народная. Я могу засвидетельствовать, что это ошибочное мнение: она действительно сочинена Павлом Платоновичем при следующих обстоятельствах. На одной из встреч Киевской общины с сербами в доме, где квартировал и Павел Платонович, пели хоровую сербскую песню, содержание которой не помню, но в ней были слова: „Серце біе и крев ліе за свою слободу“ ("Сердце бьется и кровь льется за свою свободу"– "ГОРДОН"). Чубинскому очень понравилась эта песня. Он вдруг исчез, а спустя некоторое время вышел из своей комнаты с написанной им композицией "Ще не вмерла Україна" на мотив сербской песни. Тут же под руководством Павла Платоновича хор разучил эту новую песню при всеобщем воодушевлении, и она пошла в ход. Таким образом, эту песню Павел Платонович сочинил экспромтом", – писал Белецкий.

Песня стала популярной в среде украинцев и украинофильских кругах своего времени. Это не осталось незамеченным российской властью. Чубинского "за вредное влияние на умы простолюдинов" выслали на проживание в Архангельскую губернию под присмотром полиции.

Композиция "Ще не вмерла Україна" исполнялась как гимн Украины еще в 1917 году, но не была официально утверждена. В 1939 году произведение утвердили как гимн Карпатской Украины.

15 января 1992 года музыкальная редакция Государственного гимна была утверждена Верховной Радой Украины. Это закреплено в Конституции Украины. 6 марта 2003 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Государственном гимне Украины", в котором прописали его текста. В основу легло стихотворение Чубинского "Ще не вмерла Україна", но в следующей редакции:

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Припев:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду“

Контекст:

10 разных исполнений Гимна Украины можно услышать здесь.

Теги: гимн Украины, поэт, история, украинцы, композитор, гимн, песня
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Минимум шестеро погибших, Харьков снова без света, блэкаут на Запорожской АЭС. Главное о массированной атаке оккупантов
Минимум шестеро погибших, Харьков снова без света, блэкаут на Запорожской АЭС. Главное о массированной атаке оккупантов G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем
  Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем G
Дмитрий ГОРДОН
Военный дневник харьковчанки Гин: В коридоре больницы кто-то крикнул: "Свет на улице!" – и отделение ломанулось к окнам. Все шумели, звонили родным, снимали улицу на телефон
Военный дневник харьковчанки Гин: В коридоре больницы кто-то крикнул: "Свет на улице!" – и отделение ломанулось к окнам. Все шумели, звонили родным, снимали улицу на телефон
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
"Успели поговорить о бессонных отцовских ночах". Вакарчук и Сенцов встретились в Киеве. Фото
Галина ГРИШИНА
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Три новых образа Поляковой на сольнике в Киеве. Самые яркие фото певицы
Галина ГРИШИНА
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
"Бездельник". Арестович спустя почти год снова объяснил, кого изобразил на рисунке его сын с помощью иероглифа
Галина ГРИШИНА
Мишина показала живот на нескольких снимках
Мишина показала живот на нескольких снимках
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
"Божественно вкусный". Одесский борщ с карасями. Рецепт от эксперта
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
74-летняя Шер в бюстье и узких брюках вышла в свет с 37-летним бойфрендом. Пара поцеловалась перед камерами. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
  "Два вікна". The Hardkiss перепели хит Гайтаны. Аудио
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Бех-Романчук снялась в вышиванке. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Гордон: Какой вопрос задал бы Путину? Такое отвращение к нему, что нет вопросов
Галина ГРИШИНА
  Чичваркин: Иду гулять с собакой и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу
  Чичваркин: Иду гулять с собакой – и мне говорят: "Классный хэллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу G
Дмитрий ГОРДОН
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
  Рыба с лимонно-чесночным соусом. Простой рецепт приготовления в духовке
Галина ГРИШИНА
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге
Галина ГРИШИНА
"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах
"Теперь каждое движение болезненно". 49-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко призналась, что испытывает постоянную боль в мышцах
Галина ГРИШИНА
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
  "Ты можешь изменить форму своих рук". Анита Луценко показала шесть упражнений для бицепса и трицепса. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 