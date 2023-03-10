День Государственного гимна. Как создавалась главная песня украинцев

Авторы песни "Ще не вмерла Україна", которая легла в основу Государственного гимна Украины ("Ще не вмерла України"), – композитор Михаил Вербицкий и этнограф, фольклорист, поэт Павел Чубинский. На первую строку стихотворения повлиял польский гимн "Марш Домбровского" (Jeszcze Polska nie zginęła). Этот гимн был популярен не только у борцов Польши за независимость, а и всех народов, которые хотели выйти из-под имперского гнета.

Стихотворение "Ще не вмерла Україна" Чубинский написал еще в 1862 году. Впервые текст был опубликован во львовском журнале "Мета" в 1863 году.

Вербицкий вдохновился текстом и положил его на музыку. Впервые он сам исполнил композицию в зале духовной семинарии в Перемышле (Польша) 10 марта 1865 года на концерте ко Дню памяти Тараса Шевченко в Пшемысле (Польша). Именно поэтому 10 марта и было выбрано Днем Государственного гимна впоследствии. Кабинет Министров Украины утвердил этот праздник в 2017 году.

Фото: depositphotos.com

Как вспоминал друг Чубинского, Леонид Белецкий, поэт написал текст за несколько часов.

"В печати мне встречалось указание, что песня "Ще не вмерла Україна" – народная. Я могу засвидетельствовать, что это ошибочное мнение: она действительно сочинена Павлом Платоновичем при следующих обстоятельствах. На одной из встреч Киевской общины с сербами в доме, где квартировал и Павел Платонович, пели хоровую сербскую песню, содержание которой не помню, но в ней были слова: „Серце біе и крев ліе за свою слободу“ ("Сердце бьется и кровь льется за свою свободу". – "ГОРДОН"). Чубинскому очень понравилась эта песня. Он вдруг исчез, а спустя некоторое время вышел из своей комнаты с написанной им композицией "Ще не вмерла Україна" на мотив сербской песни. Тут же под руководством Павла Платоновича хор разучил эту новую песню при всеобщем воодушевлении, и она пошла в ход. Таким образом, эту песню Павел Платонович сочинил экспромтом", – писал Белецкий.

Песня стала популярной в среде украинцев и украинофильских кругах своего времени. Это не осталось незамеченным российской властью. Чубинского "за вредное влияние на умы простолюдинов" выслали на проживание в Архангельскую губернию под присмотром полиции.

Композиция "Ще не вмерла Україна" исполнялась как гимн Украины еще в 1917 году, но не была официально утверждена. В 1939 году произведение утвердили как гимн Карпатской Украины.

15 января 1992 года музыкальная редакция Государственного гимна была утверждена Верховной Радой Украины. Это закреплено в Конституции Украины. 6 марта 2003 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Государственном гимне Украины", в котором прописали его текста. В основу легло стихотворение Чубинского "Ще не вмерла Україна", но в следующей редакции:

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Припев:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу

І покажем, що ми, браття, козацького роду“