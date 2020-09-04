Древний источник света. Когда появились свечи и как менялись в истории?

Современные парафиновые свечи являются результатом эволюции первых подобных источников света – начиная с древнего мира.

Сейчас можно найти свечи на любой вкус и цвет Фото: depositphotos.com

В древнем мире предшественниками свечей были чаши, наполненные маслом или животным жиром. В качестве фитиля использовали щепку, а позже – шерсть. Освещенное такими свечами помещение наполнялось неприятным запахом. Горели подобные светильники недолго.

В средние века стали изготавливать свечи из спрессованного жира. Они, как правило, были толстыми и устанавливались на специальных подставках. Такие свечи были очень дорогими и их могли себе позволить только высшие слои общества. Эти свечи давали блеклый свет и чадили.

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В XV веке появились свечи цилиндрической формы. Увеличение длины изделия позволило повысить длительность горения. Для изготовления свечей стали применять пчелиный и растительный воск. Эти материалы имели преимущество перед животным жиром, поскольку обеспечивали приятный аромат, не дымили и держали форму при горении.

В XVIII веке в связи с появлением китобойной промышленности появились спермацетовые свечи. Они изготавливались из воскоподобного жира, который извлекали из головы кашалота. Этот материал обладал достаточной твердостью. Эти свечи применяли до середины ХХ века, пока природоохранные организации не запретили китобойный промысел.

Фото: depositphotos.com

В начале ХIX века появился новый вид свечей. В 1820 году французский химик Мишель Шеврель впервые получил стеарин – вещество, являющееся смесью жирных кислот из животных жиров. Этот материал горел долго, без копоти, и стоил достаточно дешево. Именно стеариновые свечи первыми стали производить на поток.

А в конце XIX века была получена производная нефти – парафин. Он горел равномерно и не давал неприятного запаха. При смеси стеарина и парафина получились свечи, которые были достаточно долговечными – не оплывали при горении.

Фото: depositphotos.com

Именно такие свечи наиболее распространены в современном мире. Их вариаций существует множество: с разными ароматами, любого цвета. Также производят декоративные свечи разных форм: цветов, животных, людей, круглые, квадратные, овальные. Вместе с тем до сих пор можно найти свечи из медового воска. Они, как правило, стоят дороже и производятся в меньшем количестве.