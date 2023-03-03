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Как укрепить организм весной

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Общее состояние человека зависит от психологического настроя, режима дня и питания
Общее состояние человека зависит от психологического настроя, режима дня и питания
Фото: depositphotos.com

Смена сезонов, как правило, является стрессом для организма. Весной, когда запасы осеннего урожая почти иссякли, а за зимнее время накопилась нехватка солнечного света, можно почувствовать недостаток энергии. Издание "ГОРДОН" рассказывает простые правил помогут избежать авитаминоза и усилить защитные силы организма.

Полноценный рацион

Весной нужно особенно тщательно подбирать рацион. Он должен включать широкий спектр полезных веществ: витаминов и микроэлементов. Завтрак обязательно должен быть достаточно питательным. Подойдут каши, цельнозерновые брускеты с сыром, овощами, рыбой, блюда из яиц.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Желательно отдавать предпочтение дробному питанию с регулярными перекусами в виде орешков, фруктов и сухофруктов, а также пить достаточное количество воды для нормального обмена веществ и выведения токсинов.

Важно не переедать на ночь, чтобы во время сна организм мог набираться сил, а не тратить их на переваривание пищи.

Витамины и пищевые добавки

Если вы чувствуете недостаток сил, невзирая на сбалансированный рацион, возможно, необходимо подобрать курс витаминов или биодобавок. Но делать это самостоятельно нельзя – следует обратиться к специалисту и лишь после консультации и сдачи анализов начать их подбор.

Свежий воздух

Весной, когда световой день становится длиннее, больше времени можно проводить на улице. Важно, чтобы прогулки были регулярными. Если нет времени на длительные променады, можно хотя бы пройтись в соседний парк или выйти раньше на одну остановку и пройти пешком. Это придаст сил и тонуса.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Здоровый сон

От полноценного сна зависит продуктивность на работе и в быту. Поэтому старайтесь соблюдать режим и ложиться вовремя, чтобы на сон отводилось не менее 7–8 часов. Если на улице не слишком холодно, можно оставить приоткрытое окно на ночь. Благодаря свежему воздуху сон станет крепче, а организм таким образом будет закаляться.

Общение и положительный настрой

Общее состояние человека зависит от психологического настроя. Общение с друзьями, соседями, знакомыми – все это придает ощущение жизни. Поэтому, даже если весной нет ощущения особой бодрости, не избегайте общения.

Во время полномасштабной войны невозможно беззаботно радоваться наступившей весне. Но стоит позволять себе находить моменты для погружения в свои мысли и мечтания. Если не удается справиться с тревожностью, можно применить специальные психологические техники.

Теги: продукты, психология, авитаминоз, витамины, интересное, сухофрукты, психолог, блюда, сон, питание
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