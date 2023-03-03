Как укрепить организм весной

Полноценный рацион

Весной нужно особенно тщательно подбирать рацион. Он должен включать широкий спектр полезных веществ: витаминов и микроэлементов. Завтрак обязательно должен быть достаточно питательным. Подойдут каши, цельнозерновые брускеты с сыром, овощами, рыбой, блюда из яиц.

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Желательно отдавать предпочтение дробному питанию с регулярными перекусами в виде орешков, фруктов и сухофруктов, а также пить достаточное количество воды для нормального обмена веществ и выведения токсинов.

Важно не переедать на ночь, чтобы во время сна организм мог набираться сил, а не тратить их на переваривание пищи.

Витамины и пищевые добавки

Если вы чувствуете недостаток сил, невзирая на сбалансированный рацион, возможно, необходимо подобрать курс витаминов или биодобавок. Но делать это самостоятельно нельзя – следует обратиться к специалисту и лишь после консультации и сдачи анализов начать их подбор.

Свежий воздух

Весной, когда световой день становится длиннее, больше времени можно проводить на улице. Важно, чтобы прогулки были регулярными. Если нет времени на длительные променады, можно хотя бы пройтись в соседний парк или выйти раньше на одну остановку и пройти пешком. Это придаст сил и тонуса.

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Здоровый сон

От полноценного сна зависит продуктивность на работе и в быту. Поэтому старайтесь соблюдать режим и ложиться вовремя, чтобы на сон отводилось не менее 7–8 часов. Если на улице не слишком холодно, можно оставить приоткрытое окно на ночь. Благодаря свежему воздуху сон станет крепче, а организм таким образом будет закаляться.

Общение и положительный настрой

Общее состояние человека зависит от психологического настроя. Общение с друзьями, соседями, знакомыми – все это придает ощущение жизни. Поэтому, даже если весной нет ощущения особой бодрости, не избегайте общения.

Во время полномасштабной войны невозможно беззаботно радоваться наступившей весне. Но стоит позволять себе находить моменты для погружения в свои мысли и мечтания. Если не удается справиться с тревожностью, можно применить специальные психологические техники.