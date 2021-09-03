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Куркума: польза и вред

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Корень куркумы имеет ярко-желтый цвет
Корень куркумы имеет ярко-желтый цвет
Фото: depositphotos.com

Родиной куркумы является Индия. Это многолетнее травянистое растение относится к семейству имбирных.

Из его ярко-желтого корня производится одна из самых популярных приправ – карри. Для ее приготовления в растертую куркуму добавляют пряности.

Поскольку куркума является природным консервантом, с ее помощью увеличивают срок годности блюд. В древности корень растения использовали для окрашивания древесины и тканей. Сейчас куркуму как натуральный краситель иногда добавляют в масло, сыр, медицинские препараты.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Куркума богата кальцием, железом, фосфором, йодом, витаминами В1, В2, В5, С, К, эфирными маслами. Она нормализует работу пищеварительной системы, выводит из организма свободные радикалы, оказывает антибактериальное действие, улучшает состояние кожи и волос, а также отбеливает зубы.

Регулярное добавление куркумы в пищу обеспечивает профилактику болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, деменции и рака. Благодаря желчегонному эффекту продукт очищает печень и желчный пузырь, активизирует работу почек.

Куркума полезна при похудении, поскольку выводит из организма лишнюю жидкость.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Куркума является аллергеном, поэтому у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость этого продукта. Нужно помнить, что калорийность ее довольно высока: 325 ккал на 100 г. И если в малых дозах куркума помогает сбросить вес благодаря выведению лишней жидкости, то в большом количестве повышает аппетит.

С какого возраста можно давать куркуму детям

По информации сайта "Деткам Pro", многие врачи рекомендуют давать куркуму только после шести лет, чтобы снизить риск возникновения аллергии. По мнению специалистов в области аюрведической медицины, давать ребенку куркуму можно уже с двух лет. Но при этом необходимо следить за реакцией организма.

Теги: медицина, здоровье, продукты, сыр, дети, болезнь, витамины, имбирь, похудение, аллергия, зубы, масло, куркума
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