ГОРДОН
 
 
Интересное Актуально

Почему стоит предпочесть профессиональные семена обычным?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Одним из важнейших критериев оценки качества урожая является уровень всхожести семян
Одним из важнейших критериев оценки качества урожая является уровень всхожести семян
Фото: depositphotos.com

Каждый садовод-огородник хочет получить максимально богатый урожай, который полностью оправдает затраченное время и вложенные усилия по его выращиванию. Качественные и количественные характеристики урожая овощей, зелени, фруктово-ягодных и других культур сильно зависят от правильности выбора посевного материала. Опытные садоводы-огородники настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение профессиональным семенам, и вот почему.

Гарантированно высокая всхожесть

Одним из важнейших критериев оценки качества урожая является уровень всхожести семян. Наверно, каждый начинающий садовод-огородник сталкивался с ситуацией, когда, приобретя обычные семена в садовом магазине, ко времени получения урожая с прискорбием обнаруживалось, что взошла едва ли половина посевного материала. На 100%-ную всхожесть можно рассчитывать, лишь имея дело с профессиональными семенами, самый большой выбор которых может предложить специализированный интернет магазин https://semena.in.ua/ru/.

Здесь представлены качественная рассада, семена овощей и цветов, саженцы фруктовых и декоративных деревьев ведущих отечественных производителей. Имея дело с таким надежным и проверенным продавцом, фермеры всегда уверены в том, что если фактическая всхожесть семян окажется ниже, чем указано на упаковке, можно будет вернуть посевной материал поставщику и получить всю сумму оплаты обратно. С обычными семенами из садовых магазинов такая схема не пройдет, поэтому фермеры называют покупку такой рассады рискованной лотереей.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Семена и рассада отборного качества

Делая выбор в пользу профессионального посадочного материала, садоводы-огородники и фермеры гарантированно получают качественный продукт. Дело в том, что для профессиональных сельскохозяйственных целей отбираются только самые лучшие семена, которые обеспечивают действительно высокую всхожесть. Если речь идет о рассаде для профессиональных нужд, то она всегда отличается ровностью и отличным качеством, которое обеспечивает получение богатого урожая в будущем.

Кроме всего прочего, когда речь идет о профессиональных семенах, то на упаковке всегда указывается реальный сорт растений, а не выдуманные заманчивые маркетинговые термины, по которым непонятно, что именно вырастет в итоге. Профессиональные фермеры должны точно знать, на что им рассчитывать в конце периода выращивания культурных растений, поэтому профессиональному посевному материалу с точным указанием научных названий сортов овощей, цветов и других растений всегда отдается предпочтение. Конечно, есть и те, кто до сих пор сеет обычные семена, но таких склонных к риску садоводов-огородников с каждым днем становится все меньше.

Конкурентоспособная выгодная цена

Профессиональные семена и другой посевной материал зачастую обходятся фермерам и садоводам-огородникам дешевле, чем обычная рассада. Здесь важную роль играют такие факторы, как:

  • правильный выбор производителя (отечественные семена дешевле);
  • умение определить самый выгодный объем упаковки.

Практика показывает, что большие упаковки профессиональных семян приобретать наиболее выгодно, поскольку в этом случае при сравнительно небольших финансовых затратах можно получить несоразмерно больший урожай овощей, фруктов, зелени и цветов. Залогом выгодного приобретения профессиональной рассады и семян для культурных растений является также умение безошибочно выбрать магазин с самыми выгодными условиями для профессиональных фермеров и огородников-любителей. На сайте semena.in.ua, например, можно приобретать любые профессиональные семена, саженцы, удобрения, средства защиты и другие товары для сада и огорода по самым демократичным, доступным ценам с доставкой по стране.

Теги: сельское хозяйство, урожай, фермеры, цена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть G
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым G
Алеся БАЦМАН
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши G
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
"Уже не всякое фото в купальнике заходит на ура". Чехова пожаловалась на количество лайков в Instagram
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
  Ризатдинова: Российские гимнастки, если допускают ошибку, стоят на пьедестале. Им это почему-то сходит с рук. Хотя это нонсенс
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ава, ты в порядке?" 22-летняя дочь Уизерспун снялась с размазанным макияжем
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
"Ого, какая красотка", "Видно душу". Grosu показала, как выглядит в розовом корсете
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Темнокожая трансгендерная модель впервые стала лицом Victoria’s Secret
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Альмодовар: В детстве я был окружен женщинами. Они всему меня научили. Делились историями о том, кто забеременел, у кого мог быть инцест
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
Актеры Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца – СМИ
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"За пять лет мы многое успели". Осадчая в годовщину свадьбы показала целующегося Горбунова
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
"Не спешите радоваться. Вы все – сосиски!" Ефросинина рассказала про диалог с семилетним сыном "о бытие"
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
  Борисова о Волочковой: Она же пьяненькая абсолютно везде и всегда. Я уже отчаялась ее спасать. Но суд я выиграла
"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков
"Я в шоке от этой красоты". Билли Айлиш снова сменила цвет волос, и ее новое фото собрало больше 9 млн лайков
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
Мать совершившей самоубийство 30-летней победительницы конкурса красоты Чесли Крист заявила, что дочь вела двойную жизнь
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
30-летняя Петрожицкая о своем звании заслуженной артистки: Я смеялась очень долго
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
"Как обычно, пытались обострить и найти скандальные моменты". Grosu показала Осадчей свой дом в Черновцах
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
Рианна впервые подтвердила новость о беременности в Instagram, опубликовав фото округлившегося живота
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS