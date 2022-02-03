Почему стоит предпочесть профессиональные семена обычным?

Гарантированно высокая всхожесть

Одним из важнейших критериев оценки качества урожая является уровень всхожести семян. Наверно, каждый начинающий садовод-огородник сталкивался с ситуацией, когда, приобретя обычные семена в садовом магазине, ко времени получения урожая с прискорбием обнаруживалось, что взошла едва ли половина посевного материала. На 100%-ную всхожесть можно рассчитывать, лишь имея дело с профессиональными семенами, самый большой выбор которых может предложить специализированный интернет магазин https://semena.in.ua/ru/.

Здесь представлены качественная рассада, семена овощей и цветов, саженцы фруктовых и декоративных деревьев ведущих отечественных производителей. Имея дело с таким надежным и проверенным продавцом, фермеры всегда уверены в том, что если фактическая всхожесть семян окажется ниже, чем указано на упаковке, можно будет вернуть посевной материал поставщику и получить всю сумму оплаты обратно. С обычными семенами из садовых магазинов такая схема не пройдет, поэтому фермеры называют покупку такой рассады рискованной лотереей.

Фото: depositphotos.com

Семена и рассада отборного качества

Делая выбор в пользу профессионального посадочного материала, садоводы-огородники и фермеры гарантированно получают качественный продукт. Дело в том, что для профессиональных сельскохозяйственных целей отбираются только самые лучшие семена, которые обеспечивают действительно высокую всхожесть. Если речь идет о рассаде для профессиональных нужд, то она всегда отличается ровностью и отличным качеством, которое обеспечивает получение богатого урожая в будущем.

Кроме всего прочего, когда речь идет о профессиональных семенах, то на упаковке всегда указывается реальный сорт растений, а не выдуманные заманчивые маркетинговые термины, по которым непонятно, что именно вырастет в итоге. Профессиональные фермеры должны точно знать, на что им рассчитывать в конце периода выращивания культурных растений, поэтому профессиональному посевному материалу с точным указанием научных названий сортов овощей, цветов и других растений всегда отдается предпочтение. Конечно, есть и те, кто до сих пор сеет обычные семена, но таких склонных к риску садоводов-огородников с каждым днем становится все меньше.

Конкурентоспособная выгодная цена

Профессиональные семена и другой посевной материал зачастую обходятся фермерам и садоводам-огородникам дешевле, чем обычная рассада. Здесь важную роль играют такие факторы, как:

правильный выбор производителя (отечественные семена дешевле);

умение определить самый выгодный объем упаковки.

Практика показывает, что большие упаковки профессиональных семян приобретать наиболее выгодно, поскольку в этом случае при сравнительно небольших финансовых затратах можно получить несоразмерно больший урожай овощей, фруктов, зелени и цветов. Залогом выгодного приобретения профессиональной рассады и семян для культурных растений является также умение безошибочно выбрать магазин с самыми выгодными условиями для профессиональных фермеров и огородников-любителей. На сайте semena.in.ua, например, можно приобретать любые профессиональные семена, саженцы, удобрения, средства защиты и другие товары для сада и огорода по самым демократичным, доступным ценам с доставкой по стране.