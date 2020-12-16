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Seadora запускает доставку рыбы и морепродуктов по Украине: от Львова до Харькова, от Луцка до Запорожья

Благодаря прямым контрактам с более чем 100 частными рыболовецкими компаниями и индивидуальными рыбаками по всему миру, fishbooking-сервис Seadora доставляет рыбу и морепродукты из Исландии, США, Испании, Марокко, Нидерландов, Шотландии, Шри-Ланки и от украинских рыболовов на второй-третий день после добычи.

Инги Тор, исландский рыбак, который добывает рыбу для Seadora
Инги Тор, исландский рыбак, который добывает рыбу для Seadora
Фото: seadora.com.ua

Сервис по доставке рыбы и морепродуктов из океана к столу Seadora с 17 декабря запускает доставку в 21 областном центре Украины. 

В день поставки в Киев самолетом из мест вылова исландский лосось или треска, шриланкийский группер или марокканский осьминог отправятся получателю с курьером Meest Express ночной магистралью в специальном термопакете, который сохраняет необходимую температуру рыбы на протяжении 24 часов. 

Адресная доставка курьером до дверей дома осуществляется во все областные центры Украины на подконтрольной правительству территории, кроме Крыма, а также Донецкой и Луганской областей. До 18 часов следующего дня рыба прибудет в Винницу, Днепр, Житомир, Кропивницкий, Львов, Луцк, Николаев, Одессу, Полтаву, Ривне, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, до 20.00 – в Запорожье, Ивано-Франковск, Черновцы и Ужгород.

В 2021 году партнер Seadora компания Meest Express намерена расширить сеть доставки на всю территорию Украины. Благодаря прямым контрактам с более, чем 100 частными рыболовецкими компаниями и индивидуальными рыбаками по всему миру, fishbooking-сервис Seadora доставляет рыбу и морепродукты из Исландии, США, Испании, Марокко, Нидерландов, Шотландии, Шри-Ланки и от украинских рыболовов на второй-третий день после добычи. Специальный QR-код, напечатанный на заказе, позволяет отследить происхождение рыбы – вплоть до судна, на котором она была выловлена, и конкретного рыбака, который в этот день выходил в море.

По системе предварительного заказа (фишбукинга) рыбаки добывают и отгружают для Seadora ровно столько рыбы, сколько было заказано, предупреждая "лишний" улов. Таким образом компания предоставляет гарантию no waste, в то время как при традиционной добыче до половины улова приходит в негодность как на этапе доставки, так и в точках розничной торговли. Каждый раз, выбирая рыбу в Seadora, например 1 кг тунца дикого вылова, покупатель привносит свой вклад в сохранение окружающей среды и ресурсов мирового океана в эквиваленте 550 ккал энергии.

Сервис появился в сентябре 2019 года и с этого момента доставил жителям Киева и области более 30 тонн рыбы и морепродуктов. В цепочках Seadora процент утилизации рыбы стремится к нулю за счет механизма предварительного заказа, а прямая доставка с мест улова без посредников, минуя полку супермаркета, дает клиентам возможность попробовать морскую рыбу на вкус на второй – третий день с момента вылова в океане. Кроме того, компания поставляет рыбу свежего улова в ряд ресторанов в столице. На сегодняшний день доставку в Seadora регулярно получают около 4 тыс. любителей рыбы.

СЕО и основатель компании Seadora Food – Андрей Дрогобыцкий. Инвестором проекта также является венчурный фонд SMRK. 

Сайт Seadora.com.ua

Теги: торговля, рыба, океан, море
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