Сергей Тронь будет издавать главный журнал рынка биткоина Bitcoin Magazine в Украине, СНГ и Восточной Европе

"Быстрое развитие рынка биткоина невозможно без современного медиа нового формата, обеспечивающего читателей качественным отраслевым контентом. Выводя Bitcoin Magazine на перспективные рынки Украины, Восточной Европы и стран СНГ, мы готовимся не только предоставлять эксклюзивную информацию о биткоинах, но и участвовать в формировании сплоченного сообщества профессионалов и фанатов криптоотрасли. Киевское бюро Bitcoin Magazine станет эффективной площадкой для специализированных дискуссий между участниками крипторынка, платформой для формирования спроса на биткоин и источником инициатив по дальнейшему развитию биткоина в странах, которые охватывает наша франшиза", – подчеркивает Сергей Тронь.

"Мы хотим, чтобы журнал Bitcoin Magazine оставался независимым от корпоративного мира. Сергей и его компании – настоящие биткойнеры, а это для нас очень важно. Мы ищем партнера, способного развивать отрасль в регионе. Сергей идеально подходит на эту роль. Данный регион развивает разные направления – от майнинга до маркетинга блокчейнов. И мы инвестируем в рынок с перспективой. Bitcoin Magazine будет не только предоставлять материалы из США – мы смотрим на регион как на информационный ресурс для глобального офиса. Инновации происходят в любой точке мира. Мы хотим быть уверены в том, что у нас есть компетентные люди, которые грамотно рассказывают об этом, углубляются в тему и помогают обучать других", – сказал издатель журнала Bitcoin Magazine Майк Джермано.



Издателем планируется как локализация международного отраслевого контента Bitcoin Magazine, так и создание оригинального контента на украинском и других языках.



Сейчас киевское бюро работает над формированием отраслевого продакшена и привлекает к сотрудничеству наиболее уважаемых экспертов криптоотрасли, репортеров, видеооператоров и других специалистов.



Украина уверенно стремится к мировому лидерству в области майнинга биткоинов, занимая четвертое место глобального рейтинга. Кроме того, украинские законодатели готовятся легализовать биткоин и криптовалюты и разрабатывают соответствующее отраслевое законодательство. Именно в поддержку этих усилий по формированию и развитию крипторынка Украина стала третьим международным офисом Bitcoin Magazine после открытия региональных бюро в Сеуле и Шанхае.