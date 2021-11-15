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Сергей Тронь будет издавать главный журнал рынка биткоина Bitcoin Magazine в Украине, СНГ и Восточной Европе

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Сергей Тронь: Быстрое развитие рынка биткоина невозможно без современного медиа нового формата
Сергей Тронь: Быстрое развитие рынка биткоина невозможно без современного медиа нового формата
Фото: whiterock.company

Предприниматель и инвестор Сергей Тронь получил право на выпуск журнала Bitcoin Magazine – самого авторитетного медиа на глобальном рынке биткоина. Украинский издатель готов развивать франшизу Bitcoin Magazine на территории Украины, стран СНГ, Казахстана, а также ряда восточноевропейских стран. В общей сложности франшиза под управлением Сергея Троня будет освещать ситуацию на крипторынке 11 стран, обращаясь к аудитории в 240 млн человек, проживающих на их территории, сообщает пресс-служба его компании White Rock.

"Быстрое развитие рынка биткоина невозможно без современного медиа нового формата, обеспечивающего читателей качественным отраслевым контентом. Выводя Bitcoin Magazine на перспективные рынки Украины, Восточной Европы и стран СНГ, мы готовимся не только предоставлять эксклюзивную информацию о биткоинах, но и участвовать в формировании сплоченного сообщества профессионалов и фанатов криптоотрасли. Киевское бюро Bitcoin Magazine станет эффективной площадкой для специализированных дискуссий между участниками крипторынка, платформой для формирования спроса на биткоин и источником инициатив по дальнейшему развитию биткоина в странах, которые охватывает наша франшиза", – подчеркивает Сергей Тронь.

"Мы хотим, чтобы журнал Bitcoin Magazine оставался независимым от корпоративного мира. Сергей и его компании – настоящие биткойнеры, а это для нас очень важно. Мы ищем партнера, способного развивать отрасль в регионе. Сергей идеально подходит на эту роль. Данный регион развивает разные направления – от майнинга до маркетинга блокчейнов. И мы инвестируем в рынок с перспективой. Bitcoin Magazine будет не только предоставлять материалы из США – мы смотрим на регион как на информационный ресурс для глобального офиса. Инновации происходят в любой точке мира. Мы хотим быть уверены в том, что у нас есть компетентные люди, которые грамотно рассказывают об этом, углубляются в тему и помогают обучать других", – сказал издатель журнала Bitcoin Magazine Майк Джермано.

Издателем планируется как локализация международного отраслевого контента Bitcoin Magazine, так и создание оригинального контента на украинском и других языках.

Сейчас киевское бюро работает над формированием отраслевого продакшена и привлекает к сотрудничеству наиболее уважаемых экспертов криптоотрасли, репортеров, видеооператоров и других специалистов.

Украина уверенно стремится к мировому лидерству в области майнинга биткоинов, занимая четвертое место глобального рейтинга. Кроме того, украинские законодатели готовятся легализовать биткоин и криптовалюты и разрабатывают соответствующее отраслевое законодательство. Именно в поддержку этих усилий по формированию и развитию крипторынка Украина стала третьим международным офисом Bitcoin Magazine после открытия региональных бюро в Сеуле и Шанхае.

Контекст:

Сергей Тронь – украинский предприниматель, инвестор, основатель компании White Rock Management. Бизнесом занимается более 15 лет. Сфера интересов: криптовалюты, IT, логистика, энергетика.

Журнал Bitcoin Magazine – старейшее и наиболее авторитетное издание о биткоине. С 2012 года предоставляет аналитические, исследовательские, образовательные и интеллектуальные услуги в сфере, находящейся на стыке финансов и технологий. На веб-сайте Bitcoin Magazine, социальной платформе и в печатном журнале размещается оригинальный контент для статей, а также видео и подкасты, освещающие ситуацию на крипторынках всего мира.

Теги: СМИ, бизнес, финансы, биткоин, криптовалюта, блокчейн, майнинг, журнал, Сергей Тронь
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