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Услуги первоклассного автосервиса от АТЛ

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При работе с клиентским авто применяются исключительно оригинальные запчасти и высококачественные материалы
При работе с клиентским авто применяются исключительно оригинальные запчасти и высококачественные материалы
Фото: pixabay.com

Сервисные центры АТЛ характеризуются быстрым, мастерским и качественным подходом к обслуживанию автомобилей разных брендов и моделей. Кроме СТО в Киеве, станции техобслуживания и магазины также представлены в Харькове, Львове, Днепре и других городах Украины. Всего сеть состоит из 20 центров, сочетающих свою деятельность с магазинами.

Особенности обслуживания авто на СТО компании АТЛ

Уже известный многим автомобилистам автосервис ATL предлагает каждому своему клиенту воспользоваться такими плюсами сотрудничества с ним: целым спектром автоуслуг, качественной работой сертифицированных мастеров, проведением ремонта машины и ее диагностики на высококачественном оборудовании, заменой запчастей на оригинальные детали.

Мастера в данных сервисных центрах являются высококвалифицированными механиками с немалым опытом работы, чинящие автомобили разной сложности качественно и быстро. Для повышения своей квалификации сотрудники СТО регулярно проходят особые тренинги и сертификацию.

При работе с клиентским авто применяются исключительно оригинальные запчасти и высококачественные материалы. Автовладельцы, обращающиеся в центр обслуживания АТЛ, могут лично удостовериться в надежности и качестве всех проводимых работ. На детали, предлагаемые на станции технического обслуживания, предоставляется гарантия, равно как и на любые проводимые здесь работы.

В сети этих СТО находится современное оснащение, при помощи которого сотрудники компании предоставляют различные качественные услуги, касающиеся диагностики и починки машин.

Плюсы обслуживания на автосервисах АТЛ

Почему диагностировать и ремонтировать свое авто здесь действительно выгодно?

  1. Все работы, проводимые в указанных сервисных центрах, выполняются честно и добросовестно. Нередко, обращаясь в другие СТО, автовладельцы рискуют быть обманутыми, тем более, если речь идет о неопытных водителях. В фирме АТЛ вы можете оценивать только прозрачное сотрудничество.
  2. Услуги автовладельцам предоставляют сертифицированные сотрудники с опытом и навыками, подтвержденными разными сертификатами, разрешениями и дипломами. Кстати, данную информацию можно запросить у представителя организации.
  3. Лояльная стоимость проведения работ любой сложности. За починку машины можно не переплачивать, даже обращаясь в официальные СТО. Сомнительные организации, работающие в гаражных условиях, конечно же, не предоставляют столь качественных услуг и гарантий на них.
  4. У компании есть специальное оснащение и диагностические приборы, позволяющие быстро определять причины неисправностей и находить пути восстановления работоспособности запчастей. Вышедшие из строя детали обычно заменяются на новую оригинальную продукцию либо проверенные аналоги.
  5. В одном месте выполняется целый комплекс работ по возобновлению функциональности автомобиля. Абсолютно все процедуры проводятся при учете требований технической безопасности и особенностей определенного изготовителя машин.

Не тратьте время и финансы на недобросовестные сервисные центры, доверьте своего четырехколесного друга настоящим экспертам в своей стезе.

Теги: автомобили, ремонт
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